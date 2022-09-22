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Регионы > Крым

Урожайная пятилетка. В Крыму увеличат площадь виноградников почти в 4 раза

18 августа, 15:42
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Власти Республики Крым планируют в течение пяти лет увеличить площадь виноградников с нынешних 13 до 50 тыс. га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.

«Поставлена задача — 50 тыс. га виноградников должно быть в Крыму в ближайшие пять лет», — сказал он.

В настоящее время, по его словам, площадь плодоносящих виноградников в регионе составляет 13 тыс. га, передает ТАСС.

Рюмшин отметил, что в предыдущие годы регион высаживал в среднем 500 га виноградников ежегодно.

«Индикатор мы выполняем — до 500 га (виноградников) в год, но стоит задача производить посадки от пяти до 10 тыс. га (в год). Есть необходимые площади, есть инвесторы, готовые это делать, но у нас есть проблема с саженцами», — пояснил министр.

Он полагает, что решить проблему с саженцами позволит создание собственных питомников по их выращиванию.

«Мы в ближайший год-два планируем создать свои питомники (по выращиванию саженцев винограда)», — сказал Рюмшин.

В советские годы в Крыму было более 100 тыс. га виноградников. За «украинский период» полуостров потерял две трети собственных виноградников. Такие потери минсельхоз республики списывает на «нестабильную финансовую поддержку отрасли».

По данным минсельхоза, в Крыму валовой сбор винограда в 2017 году планируется на уровне 2016 года — 56,3 тыс. тонн при средней урожайности 35,4 ц/га.

Автор

Олег Корин

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