Уникальное мостостроительство. Строители керченского моста начали новый этап морской операции

Строители начали морскую операцию по установке железнодорожной арки Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией, сообщает информационный центр «Крымский мост».

«Строителям предстоит доставить и поднять на фарватерные опоры железнодорожный арочный пролет весом более 6 тыс. тонн. В технологической операции, которая может занять до трех суток, участвуют больше ста специалистов — моряки, профильные инженеры, сотрудники научно-исследовательских институтов и рядовые мостостроители», — рассказали в инфоцентре.

В настоящее время продолжаются работы по погрузке арочного пролета на плавучие опоры. Из отсеков плавопор постепенно сбрасывается балласт, понтоны поднимаются, плавучие опоры принимают арку на себя, передает ТАСС. Передача веса арки на плавучие опоры произойдет, когда отметка погружения на плавопорах составит 3 метра 6 сантиметров.

Морская операция по перевозке и установке арок Крымского моста пройдет при минимальном ограничении судоходства в Керченском проливе. Единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток.

Ранее сообщалось, что ограничения судоходства для проведения первого этапа морской операции ввели с 00:00 мск воскресенья и на три дня в Керчь-Еникальском канале. По заявлению Росморречфлота, ограничения не окажут существенного влияния на транзит судов в районе моста. Судовладельцы были заранее проинформированы о предполагаемых датах морской операции и смогли скорректировать свои графики.

Арочные пролетные строения — самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого — 227 метров, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный — 4 тыс. тонн. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды.

Морская операция по транспортировке и подъему арок Крымского моста — во многом уникальный опыт для российского мостостроения. Как сообщали в инфоцентре строительства, арочные пролеты с такими габаритами еще не устанавливали в морских условиях.

«Морская операция в проекте Крымского моста без преувеличения уникальна для мостостроения: это транспортировка, а потом подъем и монтаж в условиях морской акватории с нестабильным гидрометеорологическим фоном арочной конструкции, вес которой превышает 6 тыс. тонн. Однако такая операция была бы невозможна без гигантского опыта, накопленного мостовиками в других проектах. Так что наша морская операция — результат многолетней практики и передовых технологий отечественного и мирового мостостроения», — приведены в сообщении инфоцентра слова замгендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина.

Важную роль для успеха операции имеет погода. Как отметили в инфоцентре, ветер при погрузке арки на плавопоры не должен превышать 5 м/с, а при транспортировке — 10 м/с. Вся операция — от транспортировки до монтажа арки — может занять до 72 часов.