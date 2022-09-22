Поэтапная практика. Крым и Дальний Восток первыми получат новые банкноты 200 и 2000 рублей

Крымский полуостров и Дальний Восток первыми получат новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщила руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Новые банкноты уже начали поступать в обращение с 12 октября, но массовое распространение «крымские» и «дальневосточные» рубли получат в декабре 2017 года.

Самыми первыми новые деньги получат Дальний Восток и Крым — регионы, которые изображены на банкнотах, сообщает «Российская газета». Также уже в октябре купюры будут введены в обращение в Москве.

Банкноты будут вводиться поэтапно, поскольку их разрабатывают в строгой секретности, уточнила Набиуллина. Это международная практика, и именно так традиционно действует Банк России, что необходимо для противодействия фальшивомонетчикам.

Напомним, города для изображения на новых банкнотах, выбраны в результате всероссийского открытого голосования. На 2000-рублевке запечатлены космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке, а на 200-рублевке — Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе. Причем, новая банкнота 200 рублей будет сверхпрочной и долговечной благодаря особой пропитке.