Главный объект. Крымский мост построен более чем на 50%

Строительство Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией, по последним данным, выполнено более чем на 50%. Об этом сообщил в среду в ходе рабочей поездки в Казань заместитель руководителя Федерального дорожного агентства РФ Игорь Астахов.

«Главным объектом текущего года и следующего года является строительство моста через Керченский пролив. Сейчас уже более 50% строительных объемов работ на этом сооружении выполнено», — сказал он.

С начала строительства моста прошло более полутора лет. Работы развернуты на всех восьми морских и сухопутных участках, передает ТАСС. Ранее строители выполнили уникальную операцию по установке автодорожной и железнодорожной арок моста.

«Самые главные ключевые моменты — монтаж арок пролетных строений как железнодорожной части, так и автомобильной части — уже успешно завершен. Поэтому нет никаких сомнений, что к концу 2018 года движение по автодорожной части уже будет запущено, и Крым и город Севастополь уже будут связаны прочной нитью автомобильных дорог с основным материком нашей страны», — добавил Астахов.

Он напомнил, что в Крыму и в Краснодарском крае наряду с возведением моста «строится более 40 км подходов к автодорожному мосту».

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 км.

Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей, строительство профинансировано на 60% (144 млрд рублей). Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

По данным на середину осени, с момента подписания государственного контракта в феврале 2015 года строительство было профинансировано почти на 167 млрд рублей (почти 75% от суммы контракта).