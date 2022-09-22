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Регионы > Крым

Уровень занятости. Минимальный уровень безработицы отмечен в Москве, Петербурге и Крыму

10 ноября, 15:10
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Минимальный уровень регистрируемой безработицы отмечен в Севастополе, Петербурге, Москве, Крыму, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской областях и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда. При этом в Ингушетии, Чечне и Туве он наиболее высок.

«По данным Федеральной службы по труду и занятости минимальный уровень безработицы по состоянию на 1 октября 2017 года был отмечен в Севастополе (0,2%), Санкт-Петербурге (0,3%), Москве, Республике Крым, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (0,4%)», — сообщили в Минтруде.

По данным ведомства, максимальный уровень на эту же дату – в Республике Ингушетия (10,3%), Чеченской Республике (9,2%), Республике Тыва (3,3%), передает РИА Новости.

Уровень регистрируемой безработицы, на 1 ноября 2017 года в среднем по Российской Федерации составил 0,93 % от численности экономически активного населения (на 1 октября 2016 года – 1,09 %). По состоянию на 1 ноября 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 миллиона единиц.

Автор

Олег Корин

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