С возможностью отмены. Алтай, Крым и Кубань утвердили размер курортного сбора

29 ноября Госсовет Крыма принял решение о введении курортного сбора в республике с 1 мая 2018 года. Три других региона России, в которых будет введена специальная плата для отдыхающих, также уже определили, сколько денег будут взимать с туристов, в каких городах и для каких категорий отдыхающих сделают исключения.

Плату за пользование курортной инфраструктурой начнут взимать с 1 мая 2018 года, передает ТАСС. Сбор будут платить только совершеннолетние туристы при размещении в отелях, санаториях и пансионатах, начиная со вторых суток. Счет на оплату «налога на отдых» туристу будут выставлять вместе со счетом за проживание, оплатить его необходимо до выезда из объекта размещения.

Система курортного сбора не будет распространяться на частный сектор, хотя власти курортных регионов стремятся упорядочить и эту сферу.

Алтайский край

Курортный сбор на Алтае придется платить только тем туристам, которые приедут в местный город-курорт Белокуриху. Величина сбора составит 30 рублей в сутки. По словам главы регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрия Захарова, власти согласовали эту сумму с бизнесменами, которые работают в сфере санаторно-курортного отдыха. Средняя цена путевки для отдыха в Белокурихе составляет 4 тыс. рублей. Таким образом, курортный сбор составит меньше 1% от ее стоимости. С 2019 года предполагается повысить сбор в Белокурихе до 50 рублей в сутки.

Краснодарский край

На курортах Кубани туристы будут платить по минимальной ставке: 10 рублей в день. От уплаты курортного сбора местные власти освободили самих жителей Кубани, которые будут отдыхать в своем регионе.

Плату с отдыхающих будут взимать на курортах федерального и регионального значения: в Сочи, Анапе, Геленджике и Горячем Ключе, а также в четырех поселках Туапсинского района, наиболее посещаемых туристами: Новомихайловский, Джубга, Небуг и Шепси.

По словам главы Краснодарского края, курортный сбор на Кубани могут и отменить, если поток отдыхающих сократится.

«Мы не враги сами себе: если это повлечет за собой уменьшение количества отдыхающих, ничто нам не мешает или обнулить его (сбор), или не применять. Но мы реально понимаем, что существующая курортная инфраструктура нуждается не только в сохранении, но и в развитии», — сказал Вениамин Кондратьев.

Крым

Власти Крыма установили на 2018 год плату в размере 10 рублей. Курортный сбор будет взиматься в Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии и Ялте, а также в Черноморском районе. Отказались от сбора власти Керчи.

От уплаты налога освобождены сами жители Крыма и Севастополя, а также курортники, которые направлены на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования.

Курортный сбор будет действовать на полуострове только с 1 мая по 30 сентября — так власти надеются привлечь больше туристов в межсезонье.

Ставропольский край

Туристы, которые будут отдыхать в четырех городах Кавказских Минеральных Вод — Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Ессентуках, должны приготовиться платить 50 рублей курортного сбора в день. Это максимальная величина сбора, предусмотренная в 2018 году федеральным законом. Власти Ставрополья посчитали, что такая плата не очень обременит туристов, учитывая, что средняя стоимость проживания в Кавказских Минеральных Водах начинается от 1800 рублей в сутки.

«У нас средняя путевка по продолжительности — 17 суток, и по расчету сбор с туриста за это время — 850 рублей», — прокомментировал величину вводимого платежа губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Власти Ставрополья решили, что регион не будет распоряжаться частью собранных средств, хотя закон это позволяет. Все деньги будут направлены в бюджеты городов-курортов.