Качество покрытия. Дед Мороз впервые перешел по Керченскому мосту

Дед Мороз впервые посетил строящийся мост через Керченский пролив. Он поднялся на железнодорожную арку моста, прокатился на катке, встретился со строителями и детьми из Керчи и Тамани.

Как сообщили в инфоцентре «Крымский мост», строители показали российскому Деду Морозу процесс подготовки к асфальтированию проезжей части. К началу декабря выполнено 35 процентов работ по укладке верхнего и нижнего слоев. К приезду гостя из Великого Устюга рабочие украсили технику мишурой, шарами и снежинками, а также подготовили подарок — елку из арматуры, сделанную руками сварщиков. 60-сантиметровое деревце весит 16 килограммов, сообщает «Российская газета».

Дед Мороз проверил качество готового покрытия, постучав по нему посохом, и прокатился на дорожном катке. Он осмотрел все восемь участков строящегося моста и поднялся на железнодорожную арку на высоту 35 метров.

Дед Мороз также встретился почти с тысячей ребят, которые живут по двум берегам Керченского пролива. С Таманского полуострова в Крым Дед Мороз перешел по мосту. Часть пути — по уже готовым пролетам, а часть — по рабочим мостам и технологическим площадкам.