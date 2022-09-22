Крымский указатель. Россияне выбрали название для моста через Керченский пролив

Оглашены результаты голосования о названии 19-километрового моста через Керченский пролив, который соединит Крым с остальной Россией. Более половины голосовавших на сайте назовимост.рф отдали предпочтение названию «Крымский мост». Именно оно появится на топографических картах и дорожных указателях.

Итоги голосования подведены в полночь на 17 декабря. Следом за названием «Крымский мост» в рейтинге идут «Керченский мост» и «Мост воссоединения». Можно было предложить и свое название — среди таких самым популярным оказался «Большой Русский мост». Также предлагали назвать мост Владимирским, Вежливым, Мостом свободы, единства или надежды.

Строительство Керченского моста длиной 19 км началось в феврале 2016 года, его стоимость — около 230 млрд рублей. Генподрядчик строительства — компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж». Мост соединит Крым и Краснодарский край.

Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, а в 2019 году по мосту запустят поезда. Впрочем, в этом вопросе не все зависит от строителей моста. Как напоминает «Дождь», ранее глава Крыма Сергей Аксенов предупредил о риске срыва сроков открытия дороги, ведущей к Крымскому мосту со стороны Керчи. Аксенов, в частности, рассказал о невыполнении в срок проектно-изыскательных работ на участке.

В настоящее время Крымский мост есть в Москве — он построен в 1938 году и соединяет Крымскую площадь с улицей Крымский Вал.