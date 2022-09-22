Шокирующее устройство. Крымский мост сможет выдержать девятибалльное землетрясение

На автодорожной части моста через Керченский пролив началась установка шок-трансмиттеров – устройств, дополнительно защищающих мостовые конструкции от сейсмического воздействия, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Это одно из технических решений в проекте Крымского моста, который строится так, что выстоит и в 9-балльное землетрясение», — говорится в сообщении.

Шок-трансмиттеры устанавливают между опорами и пролетами моста, передает РИА Новости. Такое гидравлическое устройство обеспечивает жесткое соединение конструкций при кратковременных воздействиях, вызванных сейсмической или другой динамической нагрузкой.

«Это как ремни безопасности в автомобиле. Они позволяют пролетам моста “дышать”, то есть беспрепятственно смещаться при незаметных перемещениях, вызванных температурными условиями. А во время землетрясения шок-трансмиттеры срабатывают и распределяют сейсмическую нагрузку равномерно по опорам», — сообщил технический директор «Института Гипростроймост – Санкт-Петербург» Игорь Колюшев.

На автодорожной части, согласно данным инфоцентра, планируется установить более 760 таких устройств. На железнодорожной части моста антисейсмическое закрепление пролетов иное, оно предусмотрено за счет выполнения неподвижных и линейно-подвижных опорных частей, так что при землетрясении сейсмические силы передаются на промежуточные опоры.

«Шок-трансмиттеры – один из элементов защиты Крымского моста от сейсмического воздействия. Весь проект запроектирован с учетом потенциально возможных мощных землетрясений в регионе», — говорится в сообщении.

Разработке проекта предшествовали детальные инженерные изыскания, которые позволили ученым значительно расширить базу знаний о сейсмической активности в Керченско-Таманском регионе. Для определения интенсивности сейсмического воздействия на мостовой переход привлекался Институт физики Земли РАН.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.