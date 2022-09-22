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Регионы > Крым

Земля для Лас-Вегаса. Игорная зона в Крыму начнет работать в сентябре 2019 года

24 января, 08:19
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Игорная зона начнет работать на территории Республики Крым в сентябре следующего года, сообщил во вторник журналистам глава региона Сергей Аксенов.

«2019 год, сентябрь — игорная зона должна функционировать», — сказал Аксенов, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, созданная в конце 2017 года рабочая группа «по отбору земельного участка для расположения игорной зоны» предварительно уже определила местоположение будущего «крымского Лас-Вегаса».

«Предварительно участок есть. До 1 февраля рабочая группа должна все выводы дать», — сказал Аксенов.

Он сообщил, что у игорной зоны есть инвестор, готовый зайти в проект, но с учетом санкций глава региона не стал называть его имя.

«Есть крупный оператор, готовый зайти на реализацию проекта. Есть нюансы, в основном они связаны с санкционным режимом, поэтому есть необходимость сохранять инкогнито в отношении того, кто это будет делать», — пояснил глава Крыма.

Ранее Аксенов сообщил, что российский инвестор готов вложить в игорную зону Крыма порядка 8 млрд рублей.

23 июля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорной зоны на территории Республики Крым. По экспертным оценкам бюджет региона сможет получать от нее в год до 25 млрд рублей.

Автор

Олег Корин

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