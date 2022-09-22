Дежурные матросы. Количество пляжей в Крыму увеличится до 450

Количество пляжей в Крыму в этом году увеличится с 387 до 450, полная готовность к купальному сезону должна быть к 1 июня 2018 года, сообщил на заседании правительства республики министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

«В купальном сезоне 2018 года число пляжей, по сравнению с прошлым годом будет увеличено с 387 до 450, полная готовность к сезону должна быть завершена к 1 июня», — сказал он.

Волченко отметил, что все пляжи будут оборудованы спасательными средствами, будет организовано дежурство матросов-спасателей, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в прошлом году турпоток в Крым на фоне открытия для туристов Турции снизился на 3,2% — до 5,39 млн человек. В 2016 году Крым принял 5,6 млн отдыхающих, а в 2015 году — 4,6 млн.

Крымские власти ранее сообщали, что к 2020 году число туристов может превысить планку в 8-10 млн человек в год.