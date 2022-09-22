Досрочное открытие. Первые автомобили поедут по Крымскому мосту уже в мае 2018

Первые автомобили поедут по Крымскому мосту уже через два месяца — на май 2018 года запланировано досрочное открытие автодорожной части транспортного перехода между Таманью и Керчью.

Изначально пустить первые автомобили по Крымскому мосту планировалось в декабре 2018 года, но благодаря тому, что строители работают с опережением, недавно было решено открыть движение для легковых автомобилей и пассажирского автотранспорта к началу курортного сезона, передает ТАСС.

«Сегодня мы приступили к устройству нижних слоев покрытия на морских участках — это наши пятый и седьмой участки, последние участки. Планируем эту работу завершить в апреле и подойти к открытию автомобильного движения в мае 2018 года, как и было на прошлой неделе решено: открытие автомобильного движения по мосту до начала курортного сезона, то есть в мае», — рассказал журналистам Кайрат Турсунбеков — замначальника ФКУ Упрдор «Тамань», которое является заказчиком строительства.

Сейчас строители моста уже уложили 70% асфальта (14 из 19 километров транспортного перехода через Керченский пролив) — это уже полноценная автодорога, имеющая не только дорожное полотно, но и все необходимые элементы, включая барьерное ограждение, освещение, систему автоматизированного управления дорожным движением. Закончили строители и создание эксплуатационной базы моста — центра откуда будет осуществляться управление всеми процессами работы транспортного перехода.

Активно продолжается работа и на железнодорожной части Крымского моста.

«Здесь все в графиках, завершение работ по железнодорожному мосту у нас намечено на декабрь 2019 года. По завершению этого года мы будем понимать, какое у нас есть опережение, но в целом по стройке у нас есть определенные (временные) заделы, мы это наблюдали в течение 2016 и 2017 годов, что в итоге нам позволило говорить о том, что мы готовы к открытию движения по автодорожному мосту раньше намеченного срока», — пояснил Турсунбеков.

Строительство Крымского моста зачастую ведется в сложных погодных условиях, ведь в Керченском проливе очень часто штормит, а на арках моста высотой в 35 метров порывы ледяного штормового ветра буквально могут сбить с ног.

«Сейчас порывы ветра достигают 23 м/с, в такую погоду для некоторых видов работ есть ограничения — не работает, например, крановое оборудование, не производятся работы на высоте, не работают плавсредства, но работы, которые не зависят от ветровых нагрузок производятся. Этот район отличается повышенным количеством штормов — у нас в этот зимний период было больше 800 штормовых часов, то есть из трех месяцев, один был с ограничениями работ», — рассказал Турсунбеков.

Но сложные погодные условия были изначально учтены при планировании строительства, и это тоже повлияло на то, что мост строится с опережением.

«Сейчас погода не помешает успеть к маю завершить строительство автодорожного моста, работы по обустройству не зависят от ветров, а укладка асфальтобетона зависит от температурного режима и осадков, но мы уже вышли на финишную прямую», — добавил Турсунбеков.