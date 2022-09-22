Опережение с ограждениями. В Керчи открыли движение по путепроводу у Крымского моста

В Керчи открылось движение по путепроводу на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда.

Путепровод позволит обеспечить транспортную связь между центром Керчи и микрорайоном Аршинцево.

Для местных жителей предусмотрели тротуар шириной 2,25 метра, передает РИА Новости. На путепроводе установлено ограждение и обустроены четыре остановки для общественного транспорта.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.

Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.