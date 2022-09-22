Не без эвакуации. По Крымскому мосту за сутки проехала 21 тысяча транспортных средств

Около 21 тыс. транспортных средств проехали по Крымскому мосту в обе стороны за первые сутки с момента открытия движения по нему, которое состоялось в среду в 05:30 мск, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, планировали открыть в декабре этого года, но достроили на полгода раньше установленного срока, передает ТАСС. Торжественная церемония ее открытия прошла во вторник с участием президента РФ Владимира Путина, в среду рано утром по мосту стартовало движение транспорта. Запуска движения с берегов Кубани и Крыма ждали сотни автомобилистов и байкеров.

«В направлении Керчи с 05:30 16 мая до 5:30 17 мая проехало около 10,7 тыс. транспортных средств и около 10 тыс. проехали в сторону Тамани. Движение осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Основная интенсивность движения пришлась на утренние и вечерние часы, загруженность трассы достигала 25-30%, отметили в пресс-службе. После полуночи поток начал спадать, в ночные часы по Крымскому мосту проходило около 200 автомобилей в час, уточнили в ФКУ.

В первые сутки с момента открытия движения по мосту не обошлось без эвакуации транспортных средств. Все было четыре таких случая. Так, два автомобиля эвакуировали с транспортного перехода в первые часы после его открытия, поскольку одна машина остановилась из-за поломки, другая легковушка — из-за нехватки бензина.

«Еще два автомобиля эвакуировали ранним утром 17 мая (оба из-за нехватки бензина остановились, двигаясь к мосту со стороны Тамани). Обе эвакуации не повлияли на движение транспортных потоков, автомобили были оперативно вывезены с моста», — рассказали в пресс-службе.

По данным на 9:00 мск четверга, видимость на мосту хорошая, дорожное полотно сухое, скорость ветра 3 м/с, температура воздуха плюс 19 градусов Цельсия.

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. РФ начала строить его в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта — 228 млрд рублей. Он возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».

Мост в Крым стал самым длинным в России и одним из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.

Строительство железнодорожной части моста продолжается, ее открытие планируется на 2019 год.