Жалобы на музыку. Полиция будет контролировать уровень шума на крымских пляжах

Полиция будет контролировать уровень шума на крымских пляжах, в частности, следить, чтобы громкая музыка не мешала отдыхающим, сообщил на заседании правительства республики глава Крыма Сергей Аксенов.

«Подписал на минувшей неделе МВД соглашение. Теперь МВД будет контролировать уровень шума, в том числе. Мы будем оплачивать соответственно эти услуги», — сказал он, не уточнив, как именно полиция будет замерять уровень шума и какие административные меры могут быть применены к нарушителям.

По словам заместителя председателя Совета министров республики Ларисы Опанасюк, проблема с громкой музыкой, рекламой на пляжах вызывает недовольство у отдыхающих, передает ТАСС.

«Уже начали поступать жалобы от отдыхающих на превышение предельного уровня шума. Это громкая музыка, реклама, которая идет на пляжах», — отметила она на заседании.

Ранее министр курортов и туризма региона Вадим Волченко сообщил, что в нынешнем курортом сезоне в Крыму количество действующих пляжей будет увеличено на 59 — до 446. По данным минкурортов республики, в январе — апреле этого года, в сравнении с тем же периодом прошлого года, турпоток в республику вырос на 11% — до 528,5 тыс. человек.

Власти прогнозируют, что Крым сможет принять в этом году до 6 млн туристов против 5,39 млн в 2017 году. Эксперты более осторожны в прогнозах и надеются, что турпоток в Крым в новом курортном сезоне сохранится на прошлогоднем уровне.