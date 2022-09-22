Генеральный план. Возле Крымского моста построят въездные ворота на полуостров

Возле Крымского моста планируется построить въездные ворота на полуостров. Об этом сообщила главный архитектор республики Ирина Соловьева.

— У нас построен мост, и сейчас думаем над оформлением въездных ворот в Крым, — сказала она. — Уже есть наработки, которые позволят любому въезжающему понимать, что он прибыл на полуостров с колоссальной и богатой историей. Очень красивые варианты.

При этом главный архитектор добавила, что варианты будут продемонстрированы в СМИ и вынесены на суд общественности, сообщает «Российская газета». Проект планируется реализовать с учетом мнения жителей полуострова.

Помимо этого, изменятся и стелы, расположенные перед въездами в города и районы. По мнению архитектора, те, которые есть, не соответствуют современным реалиям. Соловьева также добавила, что уже все города республики разработали свои генеральные планы.