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На крыльях Кометы. Медведев открыл регулярное морское движение между Севастополем и Ялтой

30 июля, 15:28
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в церемонии открытия регулярного движения скоростного морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М», которое будет курсировать между Севастополем и Ялтой.

Премьер прибыл на торжественную церемонию в морской порт Севастополя вместе с другими гостями. Капитан «Кометы» Илларион Мироненко предложил Медведеву по старой морской традиции открыть навигацию, передает ТАСС. Глава кабмина сказал, что сделает это с удовольствием, и дважды ударил в рынду. Затем гости вместе с Медведевым проследовали на борт судна.

Уже на борту «Кометы» Медведеву рассказали о технических особенностях корабля и продемонстрировали презентационный ролик, рассказывающий о продукции концерна «Калашников» — он осуществляет проект строительства совместно с заводом «Вымпел». Глава правительства посидел в салоне для пассажиров, поднялся в рубку капитана, где командир судна ответил на вопросы о системе управления и жизнеобеспечения корабля.

В следующем году запланировано производство ещё двух подобных «Комет», имеются перспективные разработки по улучшению конструкции подводных крыльев: намечается оснастить их системой стабилизации с тем, чтобы еще больше купировать последствия морской качки для пассажиров.

Пройдя несколько морских миль по маршруту, «Комета 120М» развернулась и вернулась к причалу.

«Очень хорошее судно, достойная замена “Кометам”, “Ракетам”, которые у нас в Советском Союзе эксплуатировались, которые до сих пор ходят по рекам и по морям. Так что, я надеюсь, что оно войдёт в серию и будет очень удобным средством передвижения для большого количества наших граждан, которые и в Крыму отдыхают и которые отдыхать будут в других местах. Так что будем надеяться на возобновление производства на совершенно новом техническом уровне», — рассказал Медведев журналистам о своих впечатлениях после того, как сошёл на берег.

Проект организации регулярных морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне реализуется концерном «Калашников» совместно с судостроительным заводом «Вымпел» по поручению президента России Владимира Путина. Торжественный спуск на воду первого судна «Комета 120М» состоялся 20 октября 2017 года на заводе «Вымпел». 20 июля 2018 года была получена лицензия на перевозку пассажиров. Планируется, что судно будет работать на регулярной линии «Севастополь — Ялта — Севастополь». Путь из Севастополя в Ялту на «Комете» займет около двух часов.

«Комета 120М» создана на базе судов на подводных крыльях проектов «Комета», «Колхида», «Катран» и предназначено для перевозки пассажиров в прибрежной морской зоне. Судно может перевезти 120 пассажиров (бизнес-класс — 22 человека, эконом-класс — 98 человек), его максимальная скорость — 35 узлов (65 км/ч). Основным отличием судна от прежних проектов стало улучшение комфорта пассажиров и экипажа, в частности, за счет применения автоматической системы снижения качки и перегрузки, использования систем кондиционирования воздуха, применения современных вибропоглощающих материалов.

Власти Крыма отмечают, что судно станет не просто средством передвижения, но и даст возможность «насладиться прекрасными видами Южного берега Крыма — на мыс Сарыч, мыс Айя, Ласпи, Симеиз, Форос, Ласточкино гнездо». Ожидается, что стоимость билета на «Комету» в эконом-классе составит 500 рублей за рейс, а в бизнес-классе — 900 рублей.

Первый рейс судна намечен на 1 августа. «Комета» будет ежедневно совершать по четыре рейса.

Автор

Олег Корин

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