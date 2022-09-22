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Регионы > Крым

В обе стороны. Зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту

06 августа, 10:58
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Новый рекорд дорожного трафика установлен на Крымском мосту в минувшие выходные: в воскресенье по нему в обе стороны проехали более 32,4 тыс. машин, сообщил в понедельник информационный центр «Крымский мост».

«В воскресенье, пятого августа, зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту: за сутки по нему проехали 32 406 транспортных средств в обе стороны, из них более 19 тыс. автомобилей — в сторону Крыма », — говорится в сообщении.

Это более чем на 11 тыс. больше, чем в день открытия моста, 16 мая, сообщает ТАСС.

Предыдущая максимальная интенсивность по мосту фиксировалась в воскресенье 15 июля — 31 511 автомобилей, уточнили в инфоцентре.

Среднесуточная интенсивность движения по новой автодороге через Керченский пролив с начала августа превысила 28 тыс. транспортных средств, что почти на 15% выше среднесуточного трафика июля, говорится в сообщении.

С 16 мая, то есть менее чем за три месяца с момента открытия движения, по Крымскому мосту проехали более 1,584 млн транспортных средств.

«Это на 20% больше, чем перевезла Керченская паромная переправа легковых автомобилей и автобусов за весь 2017 год», — отметили в инфоцентре.

Автор

Олег Корин

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