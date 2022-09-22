Турбовинтовой дайвинг. В Крыму создают первый в России подводный парк техники

Первый в России подводный парк техники начали создавать в Республике Крым. Его первым экспонатом стал списанный турбовинтовой пассажирский самолет Ан-24, который затопили в 400 метрах от поселка Оползневое у южного берега Крыму, сообщили ТАСС в пресс-службе курортного комплекса Mriya Resort&Spa, который создает новый туристический объект.

«Это будет подводный парк техники, мы его создаем искусственно. Первый объект, который мы погружаем, — это самолет Ан-24. Он уже погружен», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, подводный парк будет находиться примерно на расстоянии 400 метров от берега.

Она также рассказала, что для погружения самолет Ан-24 отбуксировали из Ялтинского грузового порта в акваторию курортного комплекса, на дне моря его закрепят и оснастят видеокамерами для подводной видеосъемки.

«Всего в парке мы планируем разместить три объекта: первый объект — это самолет Ан-2, который будет размещен на глубине порядка 10 метров, и два бронетранспортера. Они будут расположены на разных глубинах, чтобы туристы могли погружаться на разную глубину», — сказал ТАСС генеральный менеджер курортного комплекса Самвел Саруханян.

Директор ГУП РК «Крымские морские порты» Алексей Волков уточнил журналистам, что создаваемый в Крыму парк подводной техники станет первым в России.