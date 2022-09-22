Дешевые перевозки. С 1 октября Крымский мост открыт для большегрузов

1 октября будут сняты ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период курортного сезона. Движение всех типов транспорта будет осуществляться в соответствии с нормативно-правовой базой, регламентирующей проезд по федеральным трассам общего пользования.

Эксперты прогнозируют, что открытие грузового сообщения по мосту снизит стоимость доставки грузов в Крым и обратно как минимум на оплату услуг паромной переправы, передает «Российская газета». Однако быстрого снижения цены ожидать не стоит.

С момента открытия сообщения через Крымский мост проехали 2,3 миллиона автомобилей. Пик нагрузки пришелся на август, когда переходом воспользовались свыше 845 тысяч автомобилистов. Теперь трафик возрастет.

— Паромной переправой в сутки пользуется около 700 грузовых автомобилей, — сообщил руководитель Росавтодора Роман Старовойт. — Стоит ожидать примерно такой же грузовой поток через мост.

Главный вопрос: можно ли ожидать снижения цен на товары? Они на 10-15 процентов выше, чем в Краснодарском крае.

— Для этого есть предпосылки, — считает глава Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев. — Правильно организованная логистика — это ключ к сдерживанию цен.

Необходимо создание логистических центров. Их пока на полуострове нет, к тому же у региона своя экономическая специфика.

— Крым — это логистический мешок. Доставлять грузы сюда дешевле, чем везти их в обратном направлении. Летом возрастает население, растет потребление и поток товаров, — рассказал глава Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин. — Многие фуры едут с полуострова пустыми или берут перевозки за бесценок, чтобы компенсировать затраты на переправу.

Ситуация изменится после открытия грузового движения по мосту.

— Стоимость перевозки фуры через паромную переправу составляет 19 650 рублей. Это 10 процентов цены доставки товара, на которые она станет меньше, — говорит Анатолий Цуркин. — Переправа паромом занимала 3-5 часов. Из-за погоды она останавливалась на срок от одного дня до недели. Теперь путь займет 20 минут.

Эксперты продолжат мониторинг ценовой ситуации на рынке Крыма и после открытия грузового движения через пролив.