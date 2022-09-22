25 октября

Новых
статей
0
Выберите раздел ↓
Регионы > Крым

По выбору родственников. Керченского стрелка могут похоронить там же, где и его жертвы

19 октября, 16:37
5
голосов

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Крымские власти опровергли информацию, что Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в политехническом колледже, похоронят в секторе для безродных, отдельно от убитых им людей. Место захоронения определят родственники, заявил глава администрации Керчи.

Студента Владислава Рослякова, который устроил перестрелку и взрыв в керченском политехническом колледже, похоронят после проведения всех необходимых экспертиз, передает РИА Новости.

17 октября около полудня 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков взорвал самодельное взрывное устройство, а затем из охотничьего ружья 12 калибра открыл стрельбу по всем, кто попадал в поле его зрения на территории колледжа.

Судя по видеозаписям с камер наблюдения, в день массового убийства Росляков прошел в учебное заведение через запасной вход. Затем он поднялся на второй этаж и переоделся в туалете, закрытом на ремонт. После взрыва бомбы и стрельбы Росляков зашел в библиотеку и покончил с собой. Его тело было обнаружено в одном из помещений учебного заведения.

В результате произошедших в Керченском политехническом колледже стрельбы и взрыва, по последним данным, погиб 21 человек. Власти Крыма оплатят похороны погибших и лечение пострадавших при ЧП в Керчи.

Эвакуированные из Керчи в Москву дети, пострадавшие в результате взрыва в колледже, находятся в стабильном состоянии в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, состояние всех детей стабильное.

«Сейчас три девочки находятся еще на аппаратном дыхании, есть признаки улучшения состояние», — уточнила министр.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Потенциал зарплаты. Чувашия потратит 75 млн рублей на производительность труда
Новая статья

18 октября

Потенциал зарплаты. Чувашия потратит 75 млн рублей на производительность труда

Спасибо за пенсию. Новосибирский министр получил в подарок веревку и мыло
Новая статья

Спасибо за пенсию. Новосибирский министр получил в подарок веревку и мыло

Разрешение на въезд. США ради космоса вывели Рогозина из-под санкций
Новая статья

Разрешение на въезд. США ради космоса вывели Рогозина из-под санкций

Обновление биллинга. Фонд Typhoon закрыл самую крупную сделку на it-рынке в России в 2018 году
Новая статья

Обновление биллинга. Фонд Typhoon закрыл самую крупную сделку на it-рынке в России в 2018 году

Бюджет распланирован. Треть россиян не одобряет длинные новогодние каникулы
Новая статья

Бюджет распланирован. Треть россиян не одобряет длинные новогодние каникулы

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Спасибо за пенсию. Новосибирский министр получил в подарок веревку и мыло

19 октября 2018

Спасибо за пенсию. Новосибирский министр получил в подарок веревку и мыло

Потенциал зарплаты. Чувашия потратит 75 млн рублей на производительность труда

18 октября 2018

Потенциал зарплаты. Чувашия потратит 75 млн рублей на производительность труда

Рейтинг аренды. Самое дешевое съемное жилье в Магнитогорске, Чебоксарах и Курске

12 октября 2018

Рейтинг аренды. Самое дешевое съемное жилье в Магнитогорске, Чебоксарах и Курске

Диетическое меню. Саратовский министр доказала, что можно жить на 3,5 тыс рублей

12 октября 2018

Диетическое меню. Саратовский министр доказала, что можно жить на 3,5 тыс рублей

21 октября 19:33

Обновление биллинга. Фонд Typhoon закрыл самую крупную сделку на it-рынке в России в 2018 году

20 октября 07:56

Разрешение на въезд. США ради космоса вывели Рогозина из-под санкций

19 октября 16:37

По выбору родственников. Керченского стрелка могут похоронить там же, где и его жертвы

19 октября 14:50

Спасибо за пенсию. Новосибирский министр получил в подарок веревку и мыло

18 октября 20:09

Потенциал зарплаты. Чувашия потратит 75 млн рублей на производительность труда

12 октября 12:45

Рейтинг аренды. Самое дешевое съемное жилье в Магнитогорске, Чебоксарах и Курске

12 октября 12:36

Диетическое меню. Саратовский министр доказала, что можно жить на 3,5 тыс рублей

12 октября 12:27

Трагедия на «Волге». В Чувашии из-за страшной аварии погибли 12 человек

05 октября 08:22

Бюджет распланирован. Треть россиян не одобряет длинные новогодние каникулы

04 октября 20:11

Изменения снабжения. В российской армии переименовали, но сохранили шапки-ушанки

04 октября 19:34

Максимальный платеж. В регионах по-разному выросли цены на ЖКХ

01 октября 05:10

Профилактика заболеваний. Годными к службе в армии признаны 80% российских призывников

30 сентября 20:52

Дешевые перевозки. С 1 октября Крымский мост открыт для большегрузов

29 сентября 14:30

Сетевые программы. Индивидуальное обучение станет будущим российского образования

28 сентября 20:44

Здоровая власть. Молодежные советы будут бороться с наркоманией в Псковской области

27 сентября 22:34

Соединяя Европу и Китай. В Оренбургской области открылась автодорога за 4 млрд рублей

27 сентября 20:44

Электронный паспорт. В России ввели новые правила регистрации автотранспорта

26 сентября 10:36

Резервный вывоз. В Челябинске введен режим ЧС из-за скопившегося мусора

25 сентября 08:55

Годы ожидания. Краснодар стал 16-м в России городом-миллионником

25 сентября 08:49

Мир роботов. Аналитик рассказал, какие профессии перестанут быть востребованными

24 сентября 14:05

Курс на оздоровление. В России могут повысить возраст для покупки алкогольной продукции

24 сентября 13:51

Радушное гостеприимство. Медведев назвал кулинарные традиции самым простым способом знакомства

24 сентября 13:36

Поддерживая демографию. Правительство готовит новый пакет мер по борьбе с бедностью

22 сентября 04:59

Безвредные дозы. Доля трезвенников в России выросла до 40%

19 сентября 20:01

Трехлетка модернизации. На очистку Волги и Байкала выделят более 300 млрд рублей

12 сентября 07:05

Романтика вне закона. В России больше холостых мужчин, чем незамужних женщин

11 сентября 17:49

Пилотируемые санкции. Госдума ужесточила наказания для авиадебоширов

11 сентября 16:46

С опережением. Волгоградская область перейдет на новое время

11 сентября 14:27

Беспокойство для НАТО. В России стартовали беспрецедентные военные учения "Восток-2018"

10 сентября 18:36

Вирусная атака. Россияне получат вакцину от двух новых штаммов гриппа

07 сентября 03:33

Арктическое тепло. В Якутии начался отопительный сезон

06 сентября 22:41

42 миллиона штрафов. В Подмосковье ликвидировали 9,5 тыс. свалок

06 сентября 19:59

Ремонтные работы. Ставропольский край получил 79 млн рублей с курортного сбора

06 сентября 17:26

Рейтинг курортов. Самый дешевый отдых этим летом был в Туапсе

06 сентября 15:11

Возможности апокалипсиса. Минприроды назвало климатические угрозы для России

05 сентября 11:44

Дополнительное развитие. В российские школы могут вернуть пятидневку

05 сентября 06:29

Уникальная марка. На пиво могут ввести минимальную цену

04 сентября 22:34

Налог на прибыль. Доходная часть бюджета Ульяновской области достигла рекордных миллиардов

04 сентября 07:43

Вирусные инфекции. Более 470 тыс. россиян обратились с жалобами на укусы клещей

03 сентября 19:06

Последствия паводка. Путин поручил проработать авиадоступность Амурской области

03 сентября 17:13

Столетняя гарантия. Донские ученые разработали сверхпрочный кирпич с шумозащитой

02 сентября 20:36

Требуют референдум. Российские регионы вышли на митинги против пенсионной реформы

02 сентября 15:57

Перенесенные мероприятия. Торжественные линейки в регионах проходят в разные дни

01 сентября 13:07

Вахта памяти. В Беслане начались траурные мероприятия

01 сентября 06:43

Родительский кошелек. Россияне тратят на подготовку детей к школе около 21 тыс. рублей

31 августа 20:15

Перспективы развития. Минсельхоз сообщил о росте производства молока в России

30 августа 20:26

Мэр в подземке. В Москве открыли сразу 7 новых станций метро

30 августа 17:42

Сточные накопители. Три озера с розовой водой обнаружили в Самарской области