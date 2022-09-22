По выбору родственников. Керченского стрелка могут похоронить там же, где и его жертвы

Крымские власти опровергли информацию, что Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в политехническом колледже, похоронят в секторе для безродных, отдельно от убитых им людей. Место захоронения определят родственники, заявил глава администрации Керчи.

Студента Владислава Рослякова, который устроил перестрелку и взрыв в керченском политехническом колледже, похоронят после проведения всех необходимых экспертиз, передает РИА Новости.

17 октября около полудня 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков взорвал самодельное взрывное устройство, а затем из охотничьего ружья 12 калибра открыл стрельбу по всем, кто попадал в поле его зрения на территории колледжа.

Судя по видеозаписям с камер наблюдения, в день массового убийства Росляков прошел в учебное заведение через запасной вход. Затем он поднялся на второй этаж и переоделся в туалете, закрытом на ремонт. После взрыва бомбы и стрельбы Росляков зашел в библиотеку и покончил с собой. Его тело было обнаружено в одном из помещений учебного заведения.

В результате произошедших в Керченском политехническом колледже стрельбы и взрыва, по последним данным, погиб 21 человек. Власти Крыма оплатят похороны погибших и лечение пострадавших при ЧП в Керчи.

Эвакуированные из Керчи в Москву дети, пострадавшие в результате взрыва в колледже, находятся в стабильном состоянии в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, состояние всех детей стабильное.

«Сейчас три девочки находятся еще на аппаратном дыхании, есть признаки улучшения состояние», — уточнила министр.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.