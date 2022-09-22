Бесперебойная вода. На восток Крыма проложат новый водовод

Главгосэкспертиза согласовала проект строительства в восточную часть Крыма тракта водоподачи протяженностью 163 километра. Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты проверили достоверность сметной стоимости объекта и выдали положительные заключения.

Тракт будет проложен от Северо-Крымского канала до Феодосии и Керчи, сообщает «Российская газета». Финансироваться работы будут за счет средств федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2020 года».

На втором этапе планируется строительство двух участков водовода в районе сел Октябрьское и Владиславовка протяженностью 47 и 12 километров, а также насосных станций перекачки и резервуаров чистой воды.

Кроме того, проект включает в себя строительство центрального пункта для служб эксплуатирующей организации, ремонтно-эксплуатационной базы, складов, центрального диспетчерского пункта, инженерной инфраструктуры и экспресс-лаборатории, а также подъездных автодорог.

Реализация проекта даст возможность бесперебойно подавать воду в восточную часть полуострова, что положительно отразится на санитарно-эпидемиологическом благополучии жителей.