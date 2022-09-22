В поисках сверхъестественного. Севастопольский мыс вошел в топ-5 мистических мест России

Мыс Фиолент в Севастополе и Качи-Кальон Бахчисарайского района вошли в топ-5 рейтинга мест мистического туризма в России. Список был составлен был составлен аналитическим агентством «ТурСтат» на основе анализа популярности мест отдыха и отзывах туристов о них в интернете.

О мысе Фиолент под Севастополем, известном своими фантастическими видами, шикарными пляжами и Георгиевским монастырем, ходят леденящие кровь легенды о «призраке мыса». Будто бы именно по его вине на скалах регулярно происходят несчастные случаи, и поэтому, любуясь прекрасными пейзажами, надо быть особенно осторожными. Другие экскурсоводы рассказывают, что согласно древнегреческим мифам, именно здесь приносила в жертву таврским богам пленников несчастная Ифигения, передает «Российская газета».

Энергетически сильным местом называют любители сверхъестественного и горный монастырь Качи-Кальон под Бахчисараем. Дошедшие до наших дней предания рассказывают о том, что в рукотворных пещерах когда-то находилось языческое капище. Здесь же посещают главную достопримечательность Качи-Кальона — источник святой мученицы Анастасии, считающийся целебным.

Также в десятку самых мистических мест, выбираемых туристами, вошли остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области, озеро Светлояр в Нижегородской области, мистическая страна Беловодье и гора Белуха на Алтае, озеро Бездонное в Московской области, древний город Аркаим в Челябинской области, Иволгинский дацан в Бурятии и горная гряда Сундуки в Хакасии.

Как отмечают исследователи, мистические места России туристы посещают в основном с однодневными экскурсиями.