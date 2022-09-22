Вольный заплыв. В Севастополе открылся зимний купальный сезон

Зимний купальный сезон открылся в субботу в Севастополе, в заплыве приняли участие более 60 человек. Об этом сообщила ТАСС руководитель городского отделения Федерации зимнего плавания России Лилия Меркулова.

«В мероприятии участвовали порядка 65 человек. Это среднее число участников, в этом году нам не очень повезло с погодой (днем в Севастополе было пасмурно, моросил дождь). Самому младшему из участников фестиваля 19 лет, самому старшему, кто участвовал в соревнованиях, — 72, и 86 — тому, кто просто принял участие в массовом заплыве», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что севастопольское отделение Федерации зимнего плавания работает с 2016 года. Оно объединят три клуба, которые организуют фестиваль «Золотая Балаклава». Соревновательные заплывы прошли в Балаклавской бухте на 25, 50 и 200 метров вольным стилем в пяти возрастных категориях, среди мужчин и женщин. Завершился фестиваль массовым заплывом.

Температура воздуха в Балаклаве (входит в состав Севастополя) составляла днем около 7 градусов выше нуля.