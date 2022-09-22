Тур и бизнес. Екатеринбург признан самым перспективным направлением делового туризма среди регионов

Екатеринбург признан наиболее перспективным направлением делового и событийного туризма среди регионов РФ. Такой результат показало ежегодное исследование событийного потенциала российских городов, опубликованное на проходящем в Санкт-Петербурге VI Евразийском Ивент Форуме, в котором участвуют более 400 экспертов турбизнеса из 12 стран.

Исследование событийного потенциала российских городов проводится третий год подряд. В 2016 году на первое место вышел Екатеринбург — столица активно развивающегося на рынке делового и событийного туризма региона Большой Урал«. Оргкомитет форума сообщает, что привлекательность города была отмечена не только российскими, но и международными экспертами.

Специалисты турбизнеса отмечают, что «в 2016 году, согласно предварительным данным MasterCard Global Destinations Cities Index, Екатеринбург посетили 203 тысячи иностранных туристов, что позволило мегаполису войти в пятерку наиболее популярных за рубежом российских дестинаций», передает ТАСС.

Второе место по событийному потенциалу занял Сочи, в пятерку лидеров вошли также Краснодар, Казань и Ростов-на-Дону. В рейтинг не включены Москва и Санкт-Петербург, в которых проходит более 10% всех событий, происходящих в России, — их участие, по мнению экспертов форума, не позволило бы корректно оценить потенциал регионов.

Всего в рейтинг вошли 50 городов — такое количество оценивается впервые, до этого эксперты анализировали возможности 30 городов, но с этого года изменена методика исследования, позволившая расширить список. Впервые в него был включен Севастополь как одна из возможных дестинаций делового и событийного туризма РФ.

Самыми успешными новичками рейтинга стали Владивосток и Челябинск, которые сразу вошли в десятку наиболее перспективных, потеснив прежних лидеров, прежде всего благодаря высоким экономическим показателям.

По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), сейчас Россия входит в десятку самых посещаемых туристических дестинаций мира, занимая в ней 7-8 место. Страну ежегодно посещают 22-23 млн международных туристов. Эксперты UNWTO прогнозируют, что дальнейший рост туризма в России будет происходить за счет реализации потенциала регионов.