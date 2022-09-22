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Регионы > Екатеринбург

Объемная хирургия. Питерский врач впервые на Урале проведет операцию в 3D-очках

15 февраля, 15:12
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Главный врач Санкт-Петербургской «Клинической больницы Святителя Луки», руководитель центра эндоскопической урологии и новых технологий, доктор медицинских наук Сергей Попов впервые на Урале проведет операцию в 3D-очках в рамках научно-практического семинара, который пройдет 17 февраля в клинике «УГМК-Здоровье» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

Уникальную технологию презентуют в рамках научно-практического семинара, участие в нем примут ведущие урологи страны, передает ТАСС.

При этом работать врач будет в очках, которые позволяют увидеть объемную картинку в формате 3D. Раньше хирурги могли видеть только плоскую картинку, это затрудняло ориентацию и восприятие глубины проникновения инструментов при операции, а объемное изображение облегчает проведение маневров, позволяет удалить всю опухоль без остатка, снижая риски возможных осложнений во время операции, уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что во время семинара хирурги избавят двух пациентов от опасных новообразований.

Операции проведут через небольшие проколы, при этом все свои действия врач увидит на экране монитора. Изображение на экране дает возможность «рассмотреть» место хирургического вмешательства во всех подробностях, также отчетливо, как при полостной операции с большим разрезом и даже лучше, поскольку изображение можно увеличивать как под микроскопом и рассматривать под разными углами, уточнили в пресс-службе.

Следить за операциями в режиме онлайн будут оперирующие урологи из Екатеринбурга, городов Свердловской области, Пермского края и Тюмени.

Автор

Олег Корин

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