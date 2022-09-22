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Регионы > Екатеринбург

Свердловский вальс. В Екатеринбурге песни о России исполнил многотысячный хор

13 июня, 12:38
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Хор из более чем 1,5 тыс. человек исполнил в понедельник в День России в Екатеринбурге песни о Родине. Вместе с профессиональными исполнителями на импровизированной сцене под открытым небом пели гости и жители города, в их числе — врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. Первым прозвучал гимн России, который было слышно далеко за пределами центра города. Затем была исполнена песня «Свердловский вальс».

«Нас очень тронула эта песня. Когда мы были молодые, регулярно летом в историческом сквере Екатеринбурга вальсировали под эту музыкальную композицию. Спасибо за то, что не забыли в День России про эту песню», — рассказала ТАСС пенсионера Евдокия Самохвалова.

После «Свердловского вальса» в центре города хор исполнил песни «Екатеринбург», «Россия», «Гляжу в озера синие».

В историческом сквере в День России прошла акция «Хором славим Россию», проведение которой в этот праздник стало доброй традицией. В большой сводный хор вошли более тысячи певцов из 50 коллективов Екатеринбурга: академических, народных, профессиональных, любительских, детских, студенческих и ветеранских. В этом году по случаю 100-летия Октября зрители услышали композицию революционной тематики — «Погоню» из фильма «Неуловимые мстители», а в честь Года экологии музыканты включили в репертуар песню «Я на солнышке лежу» из детского мультфильма про Львенка и Черепаху.

В День России в Екатеринбурге также состоялось многотысячное шествие. Маршем от Октябрьской площади — Набережная рабочей молодежи до перехода под улицей Ленина — Исторический сквер прошли представители военно-патриотических клубов и казачьих обществ. Участники шествия скандировали «Урал! Россия!». Некоторые из них несли воздушные шарики цвета российского триколора, флаги, плакаты с лозунгами о мире и единении.

Всего в шествии приняло участие около трех тысяч человек.

Вслед за ним состоялось вручение флагов Российской Федерации военно-патриотическим организациям и казачьим обществам Свердловской области. В торжественной церемонии вручения флагов приняли участие почти 1,2 тыс. человек — представители 33 военно-патриотических клубов и патриотических организаций.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев вручил российские паспорта 14 юным уральцам, имеющим высокие достижения в учебе, спорте и искусстве. Церемония прошла в колонном зале Дома Севастьянова.

Автор

Олег Корин

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