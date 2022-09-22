Активность светила. На Среднем Урале сфотографировали северное сияние

Обещанное учеными полярное сияние в небе на севере Свердловской области удалось заснять фотографу из Ирбита. Получившийся ролик молодой человек опубликовал на YouTube.

«Полярные сияния, вызванные геомагнитной бурей в период с 14 по 16 сентября 2017 года. Место съемки: Ирбитский район Свердловской области, 57° северной широты», — говорится в описании к видео.

Редкое для Среднего Урала природное явление вызвала небывалая активность светила: серия взрывов на Солнце началась еще 4 сентября, 6 числа она достигла рекордного за последние 12 лет максимума. Далее последовала еще одна серия сильных вспышек, сообщает «Российская газета».

«В Екатеринбурге полярного сияния ждать не следует. Но, возможно, явление увидят на севере Свердловской области, — прогнозировал ранее инженер научной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.