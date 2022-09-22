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Регионы > Екатеринбург

Электронные торги. В Свердловской области нашли гигантский изумруд

29 января, 18:14
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Найденный в Свердловской области цельный изумруд весом 1,6 кг будет выставлен на электронные торги, предварительно его начальная стоимость составит 4 млн рублей, сообщил ТАСС представитель Ростеха.

«Камень пока остается на предприятии и будет выставлен на электронные торги. Предварительная стоимость — порядка 4 млн рублей, но в ходе торгов может серьезно увеличиться — мы этого ожидаем. Имя камню пока не придумано, хотим, чтобы оно было выбрано на конкурсной основе — сейчас как раз продумываем детали этого конкурса», — сказал он.

Обособленное предприятие «Малышева», на руднике которого нашли изумруд весом 1,6 кг, планирует провести конкурс на лучшее название для минерала среди детей сотрудников предприятия и местных жителей, сообщила специалист предприятия по связям с общественностью Юлия Абрарова.

«В ближайшее время планируем провести конкурс на название изумруда. Мы хотели бы, чтобы этому камню дали название дети наших сотрудников и дети местных жителей. У них незашоренный взгляд, они могут по-другому на это посмотреть, но мы не отказываемся от предложения общественности. Если будут предложения, то мы тоже их будем рассматривать, но детские предложения — в приоритете», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, лучшее название определит специально созданная комиссия.

«Мы бы хотели, чтобы этот камень остался на Урале или в России… потому что это редкий камень», — добавила Абрарова.

Напомним, что геологи нашли на Малышевском руднике в Свердловской области 14-сантиметровый изумруд весом 1,6 кг, он стал самым большим цельным изумрудом, найденным на этом месторождении с 1990-х годов. Ранее самым большим считался цельный изумруд «Президент», добытый в начале 1990-х годов и названный в честь первого президента России Бориса Ельцина. Кристалл весил 1,2 кг, специалисты Уральской горной академии оценили его в $1,2 млн, сейчас он хранится в коллекции Гохрана РФ.

Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение является самым крупным месторождением изумрудов в Европе, одним из трех крупнейших в мире и единственным в России. В год предприятие перерабатывает 93,7 тыс. тонн породы. Ежедневно добывается до 1,5 кг изумрудов, 30 кг бериллов, 100 граммов александритов. Также добываются фенакиты, эвклаз, хризоберилл, фенакит, александрит, флогопит, литий, рубидий, цезий.

Автор

Олег Корин

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