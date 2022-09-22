Электронные торги. В Свердловской области нашли гигантский изумруд

Найденный в Свердловской области цельный изумруд весом 1,6 кг будет выставлен на электронные торги, предварительно его начальная стоимость составит 4 млн рублей, сообщил ТАСС представитель Ростеха.

«Камень пока остается на предприятии и будет выставлен на электронные торги. Предварительная стоимость — порядка 4 млн рублей, но в ходе торгов может серьезно увеличиться — мы этого ожидаем. Имя камню пока не придумано, хотим, чтобы оно было выбрано на конкурсной основе — сейчас как раз продумываем детали этого конкурса», — сказал он.

Обособленное предприятие «Малышева», на руднике которого нашли изумруд весом 1,6 кг, планирует провести конкурс на лучшее название для минерала среди детей сотрудников предприятия и местных жителей, сообщила специалист предприятия по связям с общественностью Юлия Абрарова.

«В ближайшее время планируем провести конкурс на название изумруда. Мы хотели бы, чтобы этому камню дали название дети наших сотрудников и дети местных жителей. У них незашоренный взгляд, они могут по-другому на это посмотреть, но мы не отказываемся от предложения общественности. Если будут предложения, то мы тоже их будем рассматривать, но детские предложения — в приоритете», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, лучшее название определит специально созданная комиссия.

«Мы бы хотели, чтобы этот камень остался на Урале или в России… потому что это редкий камень», — добавила Абрарова.

Напомним, что геологи нашли на Малышевском руднике в Свердловской области 14-сантиметровый изумруд весом 1,6 кг, он стал самым большим цельным изумрудом, найденным на этом месторождении с 1990-х годов. Ранее самым большим считался цельный изумруд «Президент», добытый в начале 1990-х годов и названный в честь первого президента России Бориса Ельцина. Кристалл весил 1,2 кг, специалисты Уральской горной академии оценили его в $1,2 млн, сейчас он хранится в коллекции Гохрана РФ.

Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение является самым крупным месторождением изумрудов в Европе, одним из трех крупнейших в мире и единственным в России. В год предприятие перерабатывает 93,7 тыс. тонн породы. Ежедневно добывается до 1,5 кг изумрудов, 30 кг бериллов, 100 граммов александритов. Также добываются фенакиты, эвклаз, хризоберилл, фенакит, александрит, флогопит, литий, рубидий, цезий.