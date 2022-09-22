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Годовщина Сталинградской битвы. Авиашоу «Стрижей» собрало 150 тысяч зрителей

02 февраля, 20:18
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Около 150 тыс. человек пришли посмотреть показательные выступления авиагруппы «Стрижи» ВКС России, прошедшее в небе над Волгоградом в честь 75-й годовщины победы в Сталинградской битве, сообщил ТАСС представитель областной администрации.

«Военный парад посмотрели сегодня около 30 тыс. волгоградцев, а вот авиашоу “Стрижей”, по нашим ориентировочным подсчетам, смогли увидеть около 150 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.

По данным Минобороны РФ, в пятницу в честь юбилея Сталинградской победы в небе над Волгой представили программу шесть самолетов авиагруппы высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29. Воздушные асы выполнили перестроение из колонны в пирамиду и ромб, ряд фигур высшего пилотажа — «петля Нестерова», «Бочка», «Плотный ромб», косые петли, а также боевые развороты в составе звена из четырех самолетов.

Зрители снимали выступление на телефоны и профессиональные камеры.

Рядом с музеем-панорамой «Сталинградская битва» офицеры Южного военного округа организовали выставку военной техники — БТР-80, танк Т-90, реактивная система залпового огня «Град», самоходная гаубица 2С19 «Мста-С», а также автомобилей военных лет. А дежурящие на развернутой тут же полевой кухне солдаты угостили всех желающих кашей по-походному и горячим чаем.

В Волгограде сегодня весь день проходят торжественные мероприятия в честь 75-летия победы под Сталинградом. После прошедшего утром военного парада на главной площади города, который собрал порядка 30 тыс. зрителей, впервые в городе состоялся воздушный парад с участием 50 боевых самолетов и вертолетов. В музеях, театрах, на открытых площадках проходят встречи ветеранов с молодежью, концерты творческих коллективов, волонтеры Победы провели исторический квест среди школьников и студентов на знание истории Сталинградской битвы. Завершится праздник лазерным шоу у музея-панорамы «Сталинградская битва», салютом и фейерверком на Центральной набережной.

Сталинградская битва, длившаяся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года, стала одним из переломных сражений Великой Отечественной и Второй мировой войны. Фашистская Германия и ее союзники потеряли под Сталинградом до 1,5 млн человек убитыми, ранеными и пленными, Красная Армия — порядка 1,2 млн человек. Останки павших бойцов до сих пор находят во многих районах Волгоградской области и с почестями хоронят на мемориальных кладбищах и в братских могилах.

Автор

Олег Корин

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