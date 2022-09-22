Редкая вспышка. Над Екатеринбургом пролетел метеор-суперболид

В сети появилось видео появившегося в небе над Екатеринбургом яркого метеора. Как рассказал U24.ru инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев, синяя вспышка свидетельствует о том, что небесное тело летело с высокой скоростью.

По его словам, в данном случае яркость вспышки сравнима с полной Луной, поэтому метеор можно назвать суперболидом, передает РИА Новости.

«Такое явление в одной местности наблюдается раз в год, оно достаточно редкое», — отметил Санакоев.