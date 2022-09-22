5 марта

Новых
статей
2
Выберите раздел ↓
Регионы > Екатеринбург

Редкая вспышка. Над Екатеринбургом пролетел метеор-суперболид

04 марта, 17:56
1
голос

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

В сети появилось видео появившегося в небе над Екатеринбургом яркого метеора. Как рассказал U24.ru инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев, синяя вспышка свидетельствует о том, что небесное тело летело с высокой скоростью.

По его словам, в данном случае яркость вспышки сравнима с полной Луной, поэтому метеор можно назвать суперболидом, передает РИА Новости.

«Такое явление в одной местности наблюдается раз в год, оно достаточно редкое», — отметил Санакоев.

Видео

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Ясли, дороги и мусор. Президентское послание построено вокруг человека, считают главы регионов
Новая статья

2 марта

Ясли, дороги и мусор. Президентское послание построено вокруг человека, считают главы регионов

Холодный фронт. В столичном регионе резко потеплеет к 8 марта
Новая статья

Холодный фронт. В столичном регионе резко потеплеет к 8 марта

Сходы граждан. На территории Иркутской области введен особый противопожарный режим
Новая статья

Сходы граждан. На территории Иркутской области введен особый противопожарный режим

Национальные угрозы. Рогозин рассказал о новой подписанной президентом программе вооружения
Новая статья

Национальные угрозы. Рогозин рассказал о новой подписанной президентом программе вооружения

Дежурные матросы. Количество пляжей в Крыму увеличится до 450
Новая статья

Дежурные матросы. Количество пляжей в Крыму увеличится до 450

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Холодный фронт. В столичном регионе резко потеплеет к 8 марта

05 марта 2018

Холодный фронт. В столичном регионе резко потеплеет к 8 марта

Сходы граждан. На территории Иркутской области введен особый противопожарный режим

27 февраля 2018

Сходы граждан. На территории Иркутской области введен особый противопожарный режим

Дежурные матросы. Количество пляжей в Крыму увеличится до 450

26 февраля 2018

Дежурные матросы. Количество пляжей в Крыму увеличится до 450

Морозный феномен. В небе над Петербургом заметили редкое природное явление

21 февраля 2018

Морозный феномен. В небе над Петербургом заметили редкое природное явление

05 марта 06:07 Новая статья

Холодный фронт. В столичном регионе резко потеплеет к 8 марта

04 марта 17:56 Новая статья

Редкая вспышка. Над Екатеринбургом пролетел метеор-суперболид

02 марта 05:41

Ясли, дороги и мусор. Президентское послание построено вокруг человека, считают главы регионов

28 февраля 06:59

Образовательный кредит. Минобнауки гарантировало 57% бюджетных мест в ВУЗах

27 февраля 09:08

Сходы граждан. На территории Иркутской области введен особый противопожарный режим

26 февраля 12:49

Дежурные матросы. Количество пляжей в Крыму увеличится до 450

26 февраля 12:39

Национальные угрозы. Рогозин рассказал о новой подписанной президентом программе вооружения

24 февраля 16:28

Дополнительные трудности. В Кабардино-Балкарии потомкам фронтовиков вручили затерявшиеся с войны награды

23 февраля 20:13

Парады и моржи. Россияне с размахом отметили 23 февраля

21 февраля 19:03

Морозный феномен. В небе над Петербургом заметили редкое природное явление

21 февраля 18:18

Дышим носом. На Центральную Россию надвигаются аномальные морозы

20 февраля 14:49

Специальная охрана. Минобрнауки займется вопросом обеспечения безопасности школ

19 февраля 11:25

Безрецептурные супермаркеты. В России может закрыться половина работающих аптек

16 февраля 15:16

Движение вперед. Госдума приняла закон о досрочном повышении МРОТ до прожиточного минимума

12 февраля 09:38

Вероятные причины. Саратовские власти выплатят по миллиону рублей семьям жертв крушения Ан-148

12 февраля 09:04

Обошли американцев. Российские фигуристы взяли серебро командного зачета на Олимпиаде

11 февраля 22:18

Гвардейцы Масленицы. Ярославль собрал гостей со всех городов Золотого кольца России

07 февраля 20:21

Биологический комплекс. Каждый регион сможет выбрать, в каком часовом поясе жить

06 февраля 05:41

Качество на подлинность. Стартовала масштабная проверка коньяка в российских магазинах

05 февраля 06:08

Свободное посещение. Военные подключились к ликвидации последствий снегопада в Центральной России

02 февраля 20:18

Годовщина Сталинградской битвы. Авиашоу «Стрижей» собрало 150 тысяч зрителей

01 февраля 05:32

Массовые проценты. В России проиндексируют выплаты льготникам

31 января 19:59

Армия преемница. В Волгограде прошла репетиция парада к юбилею победы под Сталинградом

31 января 18:45

Объем гарантий. Налоговую амнистию могут продлить до марта 2019 года

30 января 15:08

Первое место у туристов. Ярославль станет столицей Масленицы 2018

30 января 12:01

Единственный выбор. Нижний Новгород подает заявку на включение в Золотое кольцо России

30 января 08:05

Расходы на зарплаты. Путин призвал обеспечить рост реальных доходов россиян

29 января 18:14

Электронные торги. В Свердловской области нашли гигантский изумруд

28 января 13:57

Излечимы тотально. Онкологи обещают побороть рак через 15-20 лет

28 января 07:41

Задачи для талантов. В 15 регионах создают центры по выявлению одаренных детей

27 января 19:25

Необычная трасса. В Карелии стартовали международные гонки на собачьих упряжках

25 января 17:11

Как остаться молодым. Путин посоветовал студентам не бояться ошибок

24 января 12:34

Борьба с победителями. В России обсуждают отстранение «чистых» спортсменов от олимпиады

24 января 08:19

Земля для Лас-Вегаса. Игорная зона в Крыму начнет работать в сентябре 2019 года

23 января 18:57

Особые меры. Аномальные холода пришли в 21 регион России

22 января 10:55

Шокирующее устройство. Крымский мост сможет выдержать девятибалльное землетрясение

18 января 08:48

Охота с прибылью. Для сохранения оленей на Камчатке платят за отстрел волков

17 января 09:55

17 миллионов прививок. В России отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ

16 января 17:43

Чистые требования. Россиян могут допустить на Олимпиаду под флагом и гимном СССР

15 января 08:13

Забавы с дронами. Полиция и Росгвардия будут контролировать беспилотники

13 января 10:31

Проводы полярной ночи. Жители Мурманска с аккордеоном встретили зимнее солнце

12 января 07:42

Лидеры по мошенничеству. Кражи стали самыми раскрываемыми преступлениями в России

11 января 09:36

Против движения. В России запретили выбрасывать окурки из окон машин и поездов

10 января 20:00

Раньше времени. Путин пообещал с 1 мая МРОТ приравнять к прожиточному минимуму

09 января 06:35

Комиссия по реформе. Чиновников будут стимулировать да деньги от сокращения госслужащих

08 января 21:23

Удаленная кардиограмма. Нижегородские ученые создали киберсердце

06 января 17:50

Снежный праздник. Скульпторы подарили Новосибирску на 125-летие ледяные новостройки

05 января 22:32

Предельная численность. Путин на Новый год уволил каждого пятого гаишника