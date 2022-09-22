15 мая

Новых
статей
0
Выберите раздел ↓
Регионы > Хабаровск

Изображение из машин. Флэшмоб хабаровских автомобилистов к 9 мая вошел в книгу рекордов

11 мая, 19:40
3
голоса

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Флэшмоб хабаровских автомобилистов, составивших из машин Орден Великой Отечественный войны и цифру 9, вошел в книгу рекордов России.

Рекорд установлен в номинации «Самое большое изображение, посвященное Дню Победы, составленное из автомобилей», сообщается на сайте книги рекордов. Дата установления — 7 мая 2017 года.

На парковке Ерофей Арены (Хабаровск) состоялся автомобильный флешмоб ко дню Великой Победы, в котором приняли участие 535 автомобилей и более одной тысячи человек, передает РИА Новости. На парковке была изображена фигура в виде ордена Победы и цифра «9», означающая дату окончания войны«.

Ранее сообщалось, что на построение изображения ушло около четырех часов. После того, как все машины заняли свои места, они включили фары и аварийные огни.

Орден Великой Отечественной войны — первая советская награда периода Великой Отечественной войны. Утвержден в мае 1942 года и имел две степени. Им награждались военнослужащие всех родов войск, включая бойцов и командиров партизанских отрядов, за храбрость, стойкость и мужество, а также особую роль в успехе боевых операций.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Оружие в Крыму. На юге России 9 мая появились «Кораблики Победы»
Новая статья

9 мая

Оружие в Крыму. На юге России 9 мая появились «Кораблики Победы»

В одно окно. В Россию разрешили поставлять 20 видов молдавских вин
Новая статья

В одно окно. В Россию разрешили поставлять 20 видов молдавских вин

Внутренний трафик. В России могут ограничить работу интернета с иностранными серверами
Новая статья

Внутренний трафик. В России могут ограничить работу интернета с иностранными серверами

Семейный статус. Правительство обсуждает возможность введения налога на малодетность
Новая статья

Семейный статус. Правительство обсуждает возможность введения налога на малодетность

Трафареты ЖКХ. С граффити и вандалами в Перми борются стихами
Новая статья

Трафареты ЖКХ. С граффити и вандалами в Перми борются стихами

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Трафареты ЖКХ. С граффити и вандалами в Перми борются стихами

12 мая 2017

Трафареты ЖКХ. С граффити и вандалами в Перми борются стихами

Оружие в Крыму. На юге России 9 мая появились «Кораблики Победы»

09 мая 2017

Оружие в Крыму. На юге России 9 мая появились «Кораблики Победы»

Селфи с лосятами. Костромская ферма стала популярным маршрутом на майские праздники

01 мая 2017

Селфи с лосятами. Костромская ферма стала популярным маршрутом на майские праздники

Против стихии. Пострадавшие от пожаров в Сибири получат по 10 тыс рублей на неотложные нужды

28 апреля 2017

Против стихии. Пострадавшие от пожаров в Сибири получат по 10 тыс рублей на неотложные нужды

12 мая 11:38

Трафареты ЖКХ. С граффити и вандалами в Перми борются стихами

12 мая 11:29

Семейный статус. Правительство обсуждает возможность введения налога на малодетность

11 мая 19:40

Изображение из машин. Флэшмоб хабаровских автомобилистов к 9 мая вошел в книгу рекордов

10 мая 10:43

В одно окно. В Россию разрешили поставлять 20 видов молдавских вин

10 мая 10:10

Внутренний трафик. В России могут ограничить работу интернета с иностранными серверами

09 мая 17:57

Оружие в Крыму. На юге России 9 мая появились «Кораблики Победы»

05 мая 15:54

Повышая возраст. Кудрин предложил сократить количество пенсионеров в стране

04 мая 11:17

Рост рождаемости. Правительство отчиталось о ходе выполнения майских указов

03 мая 19:05

Скромный парад. На празднование Дня победы в этом году государство потратит 456 млн рублей

02 мая 07:43

Гуляния трудящихся. Первомай отметили более 2,6 млн россиян

02 мая 06:55

Президент подписал закон. Муниципальным служащим сократят отпуска

01 мая 17:55

Допуск к управлению. Экзаменаторов ГИБДД обязали уметь предотвращать конфликты

01 мая 10:06

Селфи с лосятами. Костромская ферма стала популярным маршрутом на майские праздники

28 апреля 20:31

Против стихии. Пострадавшие от пожаров в Сибири получат по 10 тыс рублей на неотложные нужды

28 апреля 17:21

Жемчужина в короне. Крым открыл курортный сезон, вспомнив приезд Екатерины II

27 апреля 21:04

Проценты оптимизма. Россияне ждут роста цен и снижения доходов

27 апреля 20:07

На фоне снижения. Строители Воронежской области сдали рекордный объем жилья

26 апреля 20:36

Сокровища войны. Дайверы в Крыму нашли затонувший пароход

26 апреля 17:48

Только мужчинам? Путин через Медведева пошутил над Мединским

25 апреля 17:46

Новая отрасль. Путин дал старт испытаниям нового корабельного двигателя

25 апреля 17:28

Грант на износостойкость. Сибирские ученые продолжают эксперимент по ремонту дорог с помощью золы

25 апреля 14:53

Встречают по одежке. Стюардесса рассказала, почему ее не пустили в Майами

25 апреля 15:18

Культура сверху. Медведев призвал сдерживать цензуру

24 апреля 20:35

Впервые за 3 года. В Тверской области выделят более 300 млн рублей на ремонт дворов

24 апреля 19:56

Санитарное общество. В Тамбовской области за месяц прошло более 450 субботников

21 апреля 16:45

Навальный сам стал героем разоблачительного видео

21 апреля 11:18

Перемены на дорогах. Смоленск возглавил рейтинг городов, где чаще всего угоняют машины

21 апреля 11:06

Историческая провокация. Половина россиян высказались за немедленное захоронение Ленина

20 апреля 18:23

Формула жизни. Московские медсестры соревнуются в мастерстве

18 апреля 17:46

Кредитная культура. Путин призвал ужесточить наказания за финансовые мошенничества

18 апреля 17:21

Оценки при ЧС. На Камчатке проходят масштабные учения на случай великого землетрясения

14 апреля 14:12

Трудоемкий носитель. Госдума приняла закон об электронном больничном

14 апреля 14:06

Факторы в онлайн. Эксперты выяснили, у кого в России больше шансов вступить в брак

14 апреля 13:59

Охраняемые территории. В Сибири и на Дальнем Востоке еще до наступления лета заполыхали леса

10 апреля 12:21

Профессиональные гулянья. В Костроме испекут гигантский кулич

10 апреля 12:11

Сетевой штраф. Более 60% россиян хотят запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями

10 апреля 12:02

Новый комфорт. Российские Правила дорожного движения приблизят к европейским

07 апреля 13:41

Регионы на митингах. Акции памяти против террора пройдут по всей России

05 апреля 14:26

Отцовская дружба. Сыновей тигра Амура и козла Тимура поселили в одном вольере

05 апреля 14:17

Более 10 миллионов. Работникам байкальских курортов вернули долги по зарплате

05 апреля 13:25

В интернет по паспорту. Депутаты предложили запретить детям пользоваться соцсетями

04 апреля 11:33

Траурные дни. МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга

03 апреля 15:57

Конкретные поступки. Санкт-Петербург стал самым добрым городом России

03 апреля 13:20

Безопасность хозяйства. За кражу электроэнергии смогут сажать на 6 лет

03 апреля 11:47

Группы присмотра. Родившие студентки смогут не платить за образование

31 марта 14:00

Подводные баталии. ВМФ России впервые вышел на уровень СССР по времени в походах

31 марта 13:49

Территория созидания. Путин призвал к созданию современной инфраструктуры в Арктике

31 марта 12:07

Погодные условия. В ряде регионов весенний призыв начнется в мае