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Регионы > Хабаровск

Тысячи порций. Жители Хабаровска установили рекорд России по поеданию ухи

24 июня, 16:01
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Жители Хабаровска установили рекорд России, съев 12 тыс. порций ухи, сваренной по рецепту губернатора Вячеслава Шпорта. Рекорд России по количеству людей, которые отведали уху, зафиксировал главный редактор «Книги рекордов России» Алексей Свистунов, он же вручил диплом, подтверждающий это достижение, губернатору края.

«Рекорд сегодня устанавливался не по количеству и объему сваренной ухи — а ее закладывали дважды и сварили более трех тонн, а по количеству людей, которые попробуют, а точнее — реально ее съедят. Необходимое количество — 12 тысяч порций, каждая тарелка с порцией ухи была пронумерована», — рассказал ТАСС Свистунов.

Он отметил, что жители Хабаровска побили предыдущий рекорд по одновременному поеданию ухи, установленный в Вологодской области в 2010 году. Главный редактор «Книги рекордов России» также сообщил, что заявка на установление рекорда подана и в Книгу рекордов Гиннеса. По его словам, она зарегистрирована и будет рассмотрена после предоставления необходимых документов.

Отметку в 12 тыс. порций хабаровчане преодолели к 17:40 (10:40 мск), а всего горожанам раздали около 15 тыс. порций.

На приготовление ухи ушло свыше двух тонн амурской рыбы. В сентябре 2016 года Шпорт уже угощал ухой по личному рецепту участников Восточного экономического форума во Владивостоке.

Ранее Хабаровск был представлен в Книгах рекордов России и Гиннеса двумя танцевальными рекордами и рекордом по запусканию в небо китайских фонариков, рекорд связанный с едой будет первым.

Автор

Олег Корин

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