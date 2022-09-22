Массовые последствия. В Иркутске проверяют и изымают алкоголь

В связи с массовым отравлением людей в Иркутске правоохранители проверили за ночь более 230 торговых точек и изъяли из оборота 16,5 тонны спиртосодержащей жидкости, сообщил в четверг в мэрии на заседании комиссии по ЧС руководитель МКУ «Безопасный город» Андрей Медведев.

Проверено 236 торговых точек, и 16,5 тонны спиртосодержащей жидкости изъято за ночь в Иркутске, приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, полицейские провели проверки в ряде торговых точек Забайкальского края, в результате чего изъяли более трех тонн суррогата, который продавался в магазинах под видом косметических лосьонов и пищевых добавок, сообщает сайт УМВД по Забайкалью.

Так, продуктовом магазине села Засопка продавался косметический лосьон с экстрактом боярышника для употребления в пищевых целях и спиртосодержащие жидкости «Хлебный», «Кедровый», «Медовый», «Наполеон».

Власти Иркутска располагают данными о 71 жертве массового отравления спиртосодержащим парфюмерным концентратом «Боярышник», сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав облати. Еще один человек скончался от суррогатного алкоголя «Белая береза», заявил в четверг представитель администрации города.

Тех, кто был доставлен в бюро судебной медицинской экспертизы — 31, тех, кто скончался в больницах — 40, итого — 71. Сейчас в больницах находятся 36 человек, сказали в ведомстве. Там добавили, что из 117 пострадавших от отравления пять человек к настоящему времени выписаны и столько же были доставлены в больницы, но отказались от медицинской помощи.

На заседании городской комиссии по ЧС (КЧС) в четверг, 22 декабря, начальник департамента здравоохранения и социальной защиты Иркутска Наталья Тарабан рассказала, что одна из жертв массового отравления, жительница Ленинского района, умерла на дому. Родственники женщины сообщили медикам, что она употребляла водку «Белая береза».

Информацией о составе этого контрафактного продукта власти пока не располагают. Как сообщает Flashsiberia, пойло «Белая береза» было обнаружено вместе с «Боярышником» в подпольном цехе в Иркутске, где также нашли канистры со спиртосодержащей продукцией, в которой был обнаружен метиловый спирт.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска в минувшие выходные. Пострадавшие мужчины и женщины в возрасте 35-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера субботы. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость — парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн “Боярышник”. На упаковке в составе значился этиловый спирт, но на самом деле внутри был метиловый спирт и антифриз.

В Иркутске и области введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже концентрата «Боярышник» и аналогичных продуктов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»), задержаны 12 человек. В торговых точках продолжаются проверки — власти пытаются изъять ядовитые жидкости. Найдены два подпольных цеха по производству суррогатов.