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Регионы > Иркутск

Опасные игры. На Байкале запретили "Ледяную карусель"

27 января, 19:37
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Инспекторы ГИМС управления МЧС по Иркутской области запретили работу своеобразного аттракциона на Байкале.

Молодые люди выпилили во льду круг диаметром в несколько метров, прикрепили к нему лодочный мотор и устроили подобие карусели: при работающем моторе льдина вращалась. Молодые люди с удовольствием позировали, съемки выложили в интернет.

Однако спасатели окрестили аттракцион «крышкой гроба», сообщает «Российская газета». По их опасениям, льдина могла перевернуться, похоронив под собой катающихся.

На Байкале есть такое явление как «зеркала» — переворачивающиеся льдины. Оно считается один из самых опасных — у людей, попавших под метровой толщины глыбу льда, нет шансов на спасение.

Работу самодеятельного аттракциона сотрудники МЧС пресекли, а в отношении турфирмы, проводившей это мероприятие, инициировали проверку.

Такие случаи, по мнению главного государственного инспектора Иркутской области по маломерным судам Дмитрия Миронова, — пример полнейшей безответственности организаторов, поставивших под угрозу многие жизни. Информация о них будет направлена в следственные органы для принятия решения: за подобные нарушения предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность.

Автор

Олег Корин

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