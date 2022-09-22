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Регионы > Иркутск

Против стихии. Пострадавшие от пожаров в Сибири получат по 10 тыс рублей на неотложные нужды

28 апреля, 20:31
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По всей Сибири подразделения МЧС наращивают силы. Значительно усиливается авиагруппировка с базированием в Красноярске, Абакане, Новосибирске и Иркутске. Введен режим ЧС, о чем распорядился глава МЧС России Владимир Пучков.

По данным МЧС, на территории трех районов Иркутской области и одного района Бурятии в результате неосторожного обращения с огнем уничтожены 78 частных жилых домов и сельский магазин (в Бурятии — 21 жилой дом, в Иркутской области — 57 жилых домов и сельский магазин). По факту пожара в Киреевском районе, где сгорели около 90 домов в деревне Бубновка, Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает «Российская газета». Более 450 жителей оттуда эвакуированы и размещены по родственникам и в пункте временного размещения.

Спасенные рассказали, что пожар, уничтоживший деревню, начался в одном доме. Причина возгорания пока неизвестна. Но из-за сильного ветра огонь в считанные минуты перекинулся на другие дома.

Как заявили в МЧС, все пострадавшие в Иркутске и Бурятии получат по 10 тысяч рублей на неотложные нужды из резервного фонда правительства РФ.

Однако сегодня вечером появилась робкая надежда, что стихия сменит гнев на милость. Уже сейчас в Иркутске немного похолодало и непривычные +26 градусов сменились на комфортные +18. Метеорологи обнадеживают: с севера идет небольшое похолодание, и завтра в Братске, это севернее Иркутска, будет не выше +18 днем. Кое-где могут пройти небольшие дожди. Попрохладнее будет на всей территории Иркутской области.

Правда, наибольшую опасность специалисты связывают с сильными ветрами. Когда жаркий антициклон резко соприкасается с холодным циклоном, ветра могут достигать 30 метров в секунду. Например, в сгоревшей Бубновке ветер дул со скоростью 25 метров/сек.

Автор

Олег Корин

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