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Регионы > Иркутск

Сходы граждан. На территории Иркутской области введен особый противопожарный режим

27 февраля, 09:08
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Особый противопожарный режим ввели на территории Иркутской области из-за большого числа погибших при возгораниях, сообщили во вторник в пресс-службе областного МЧС.

«В связи с ростом техногенных пожаров и гибели на них людей постановлением председателя правительства Иркутской области в регионе введен особый противопожарный режим, на период действия которого устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности», — отмечается в сообщении.

Всего с начала года в регионе при пожарах погибли 55 человек, ущерб от возгораний составил более 23 млн рублей, передает ТАСС.

В рамках противопожарного режима в населенных пунктах области будут проводиться ежедневные сходы граждан для общего решения вопросов пожарной безопасности. Также мобильные бригады будут обследовать места проживания многодетных семей, находящихся в социально опасном положении, одиноких пенсионеров и инвалидов.

«В местах с круглосуточным пребыванием людей проведут тренировочные эвакуации. Запланированы внеплановые проверки объектов защиты, эксплуатируемых организациями ЖКХ, образования, здравоохранения, социальной защиты населения. Активизирована работа по проведению инструктажей по соблюдению требований пожарной безопасности среди населения. Абонентам сотовой связи будут направляться смс-сообщения для информирования о необходимых противопожарных мерах», — говорится в сообщении ведомства.

Автор

Олег Корин

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