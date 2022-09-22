Знаковый 2018. Подготовка Казани к Чемпионату мира по футболу идет с опережением

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщил, что подготовка Казани к чемпионату мира по футболу 2018 идет с опережением графика Чемпионат мира стартует 14 июня 2018 года. В понедельник отмечается дата — 500 дней до начала мирового первенства в России.

На сегодняшний день никаких нареканий от Международной федерации футбола (ФИФА) нет, отметил Владимир Леонов. Казань достаточно давно готовится к чемпионату, на стадионе уже было сыграно много матчей, все службы готовы. На уровне президента республики создан региональный оргкомитет.

По словам министра спорта Республики Татарстан, на данный момент для города на первом месте остается проведение ближайшего мероприятия — Кубка конфедераций, передает ТАСС.

Около стадиона уже началось возведение временной инфраструктуры, необходимой для проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира. В прошлом году стартовала информационная кампания, на сегодняшний день стать волонтерами в Казани выразили желание восемь тысяч человек из России и других стран.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани. В столице Татарстана пройдут три матча группового этапа: Португалия — Мексика (18 июня), Германия — Чили (22 июня) и Мексика — Россия (24 июня), а также одна полуфинальная встреча.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. Казань примет четыре игры группового этапа, одну встречу 1/8 финала и один четвертьфинальный матч.