29 марта

Новых
статей
2
Выберите раздел ↓
Регионы > Казань

1001 удовольствие. Татарстан завлекает туристов блюдами по старинным рецептам

20 марта, 11:12
5
голосов

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Создатели нового брендового маршрута «Татарстан: 1001 удовольствие», обыграв известный маркетинговый термин «wow-эффект», решили влюбить гостей в республику через «абау»-эффекты. То есть наполнить их путешествие яркими моментами, от которых так и захочется удивиться «по-татарски». Обучение азам языка и культуры включено в тур.

Сегодня уже есть несколько устоявшихся маршрутов по Казани и республике, рассказал «Российской газете» руководитель Государственного комитета по туризму РТ Сергей Иванов. Это в основном классические культурно-познавательные туры. Гостя забрали из отеля, показали один объект, посадили в автобус, привезли ко второму объекту и так далее.

Теперь же предлагаются не отдельные достопримечательности, а стиль жизнь, впечатления и эмоции. Люди сейчас хотят быть не туристами, а путешественниками. Они стремятся открывать что-то новое, изучать уклад жизни, быть как местные, отметил Иванов.

Конечно, никто не собирается забрасывать гостей в глухую деревню на трое суток. Но максимальное погружение в традиции и быт гарантируют. Проводником в незнакомый мир станет атташе, который будет повсюду сопровождать группу. Он и на местности сориентирует, и расхожие фразы на татарском языке поможет выучить, и объяснит какие-то особенности национального характера.

Первый объект маршрута — это вовсе не Казанский кремль, а атмосферная чайхана, расположившаяся неподалеку. Повар колдует над фирменным чаем: поджигает веточку розмарина и кидает ее в стеклянный чайник, где уже лежат заварка, мята и лимон. Емкость наполняется дымком. Ждем пять минут, пока настоится, и пьем изумительный слегка подкопченный чай.

Татары страстные чаевники, и изучение их традиций неплохо начать здесь. В ресторане можно будет попробовать14 видов чая, щербет из лепестков дикой розы, национальный напиток «Алсу» (катык, свекольный сок и мед) и, конечно, отведать блюда татарской и тюркской кухни. Все по канонам халяль.

— Готовим мы по старинным рецептам. Я буду рассказывать историю возникновения блюд, открывать кулинарные секреты, — обещает шеф-повар.

В Казанском кремле путешественников встретит татарская царица Сююмбике. Она поведает им легенды и были древней крепости, ну и, конечно, расскажет о падающей башне, названной в ее честь.

Во второй день гостей ждет поездка на остров-град Свияжск, основанный Иваном Грозным. Здесь татарский колорит сменится русским: уха из свияжского судака, дегустация разных сортов медовухи и варенья, мастер-классы по гончарному и кузнечному ремеслу.

Знакомить с музеем-заповедником будут не только профессиональные гиды, но и местные жители. Это еще одна изюминка тура. Одно дело отстраненное повествование экскурсовода, другое — живой рассказ островитянина. Также в череде удовольствий: катание на ладье по реке Казанке, обильные татарские застолья с дегустацией свадебного пирога «губадия» и травяных настоек, разучивание танца «Апипа» с эбикой (бабушкой) и бабаем (дедушкой). А еще каждый день атташе будет преподносить гостям подарки. Какие — секрет. Но организаторы уверяют, что они вызовут у гостей тот самый «абау»-эффект.

Так во сколько обойдется это 1001 удовольствие туристу? Цена на человека варьируется от 26 до 41 тысячи рублей в зависимости от уровня отеля. У гостей будет выбор между трех-, четырех- и пятизвездочной гостиницей. Продукт этот не массовый, а брендовый. В группу набирают строго по десять человек. На этот год запланировано шесть заездов. Пока «Татарстан: 1001 удовольствие» будут продвигать на российский рынок. А в следующем году предложат маршрут зарубежным туристам.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Объединило горе. Акции памяти по погибшим в Кемерове прошли во всех регионах страны
Новая статья

27 марта

Объединило горе. Акции памяти по погибшим в Кемерове прошли во всех регионах страны

Роспотребнадзор предупреждает. Покупки сладостей через интернет грозят инфекционными заболеваниями
Новая статья

Роспотребнадзор предупреждает. Покупки сладостей через интернет грозят инфекционными заболеваниями

Неработающие женщины. Только четверть российских мужчин ценят женский ум
Новая статья

Неработающие женщины. Только четверть российских мужчин ценят женский ум

Противоопухолевое средство. В Приморье из морской губки получили антираковое вещество
Новая статья

Противоопухолевое средство. В Приморье из морской губки получили антираковое вещество

Досрочное открытие. Первые автомобили поедут по Крымскому мосту уже в мае 2018
Новая статья

Досрочное открытие. Первые автомобили поедут по Крымскому мосту уже в мае 2018

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Лечение пострадавших. Регионы России предложили помощь в ликвидации последствий пожара в Кемерове

26 марта 2018

Лечение пострадавших. Регионы России предложили помощь в ликвидации последствий пожара в Кемерове

Проверка ФИФА. Все билеты первой игры на новом стадионе в Нижнем Новгороде уже распроданы

25 марта 2018

Проверка ФИФА. Все билеты первой игры на новом стадионе в Нижнем Новгороде уже распроданы

Досрочное открытие. Первые автомобили поедут по Крымскому мосту уже в мае 2018

24 марта 2018

Досрочное открытие. Первые автомобили поедут по Крымскому мосту уже в мае 2018

Транспортная доступность. Новое здание ж/д вокзала "Воронеж-Южный" откроется в мае

22 марта 2018

Транспортная доступность. Новое здание ж/д вокзала "Воронеж-Южный" откроется в мае

29 марта 07:47 Новая статья

Роспотребнадзор предупреждает. Покупки сладостей через интернет грозят инфекционными заболеваниями

29 марта 07:39 Новая статья

Неработающие женщины. Только четверть российских мужчин ценят женский ум

27 марта 18:00

Объединило горе. Акции памяти по погибшим в Кемерове прошли во всех регионах страны

26 марта 10:58

Лечение пострадавших. Регионы России предложили помощь в ликвидации последствий пожара в Кемерове

25 марта 21:24

Проверка ФИФА. Все билеты первой игры на новом стадионе в Нижнем Новгороде уже распроданы

24 марта 12:25

Досрочное открытие. Первые автомобили поедут по Крымскому мосту уже в мае 2018

22 марта 20:35

Транспортная доступность. Новое здание ж/д вокзала "Воронеж-Южный" откроется в мае

20 марта 11:12

1001 удовольствие. Татарстан завлекает туристов блюдами по старинным рецептам

19 марта 08:35

Противоопухолевое средство. В Приморье из морской губки получили антираковое вещество

19 марта 08:03

До 100 лет «не досидит». Более 55 миллионов россиян проголосовали за Путина

17 марта 08:21

Храм огня. В Москве появятся гигантские качели

16 марта 18:14

Военный компонент. Более 500 кадетов приняли участие в олимпиадах по физике и математике в Ставрополе

15 марта 18:21

Последняя овация. Тысячи россиян простились с народным артистом СССР Олегом Табаковым

15 марта 14:07

Потерянная весна. В регионы Центральной России вернулись морозы и метели

14 марта 06:31

Миллион за набережную. Жители сибирских городов 18 марта выберут проекты благоустройства парков

13 марта 08:33

На федеральном уровне. Минсельхоз Дагестана предложил бороться с саранчой глобально

12 марта 19:25

Лучшее мороженое. Если хлеба не будет, то и разведка стране не понадобится, отметил Путин

11 марта 14:06

Рассекречено Путиным. Минобороны показало учения гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

07 марта 06:51

Недовольная ассортиментом. В Благовещенске женщина сама вырастила пять тысяч тюльпанов

07 марта 06:45

Специальный чип. К ЧМ по футболу в регионах увеличат количество приютов для животных

06 марта 18:34

Безхозное вне опасности. В Петербурге предложили штрафовать за забытые в метро вещи

06 марта 17:00

Искусственный интеллект. Названы наиболее востребованные направления для молодых специалистов

05 марта 19:58

Надежные барьеры. Путин призвал ФСБ усилить защиту от киберугроз

05 марта 06:07

Холодный фронт. В столичном регионе резко потеплеет к 8 марта

04 марта 17:56

Редкая вспышка. Над Екатеринбургом пролетел метеор-суперболид

02 марта 05:41

Ясли, дороги и мусор. Президентское послание построено вокруг человека, считают главы регионов

28 февраля 06:59

Образовательный кредит. Минобнауки гарантировало 57% бюджетных мест в ВУЗах

27 февраля 09:08

Сходы граждан. На территории Иркутской области введен особый противопожарный режим

26 февраля 12:49

Дежурные матросы. Количество пляжей в Крыму увеличится до 450

26 февраля 12:39

Национальные угрозы. Рогозин рассказал о новой подписанной президентом программе вооружения

24 февраля 16:28

Дополнительные трудности. В Кабардино-Балкарии потомкам фронтовиков вручили затерявшиеся с войны награды

23 февраля 20:13

Парады и моржи. Россияне с размахом отметили 23 февраля

21 февраля 19:03

Морозный феномен. В небе над Петербургом заметили редкое природное явление

21 февраля 18:18

Дышим носом. На Центральную Россию надвигаются аномальные морозы

20 февраля 14:49

Специальная охрана. Минобрнауки займется вопросом обеспечения безопасности школ

19 февраля 11:25

Безрецептурные супермаркеты. В России может закрыться половина работающих аптек

16 февраля 15:16

Движение вперед. Госдума приняла закон о досрочном повышении МРОТ до прожиточного минимума

12 февраля 09:38

Вероятные причины. Саратовские власти выплатят по миллиону рублей семьям жертв крушения Ан-148

12 февраля 09:04

Обошли американцев. Российские фигуристы взяли серебро командного зачета на Олимпиаде

11 февраля 22:18

Гвардейцы Масленицы. Ярославль собрал гостей со всех городов Золотого кольца России

07 февраля 20:21

Биологический комплекс. Каждый регион сможет выбрать, в каком часовом поясе жить

06 февраля 05:41

Качество на подлинность. Стартовала масштабная проверка коньяка в российских магазинах

05 февраля 06:08

Свободное посещение. Военные подключились к ликвидации последствий снегопада в Центральной России

02 февраля 20:18

Годовщина Сталинградской битвы. Авиашоу «Стрижей» собрало 150 тысяч зрителей

01 февраля 05:32

Массовые проценты. В России проиндексируют выплаты льготникам

31 января 19:59

Армия преемница. В Волгограде прошла репетиция парада к юбилею победы под Сталинградом

31 января 18:45

Объем гарантий. Налоговую амнистию могут продлить до марта 2019 года

30 января 15:08

Первое место у туристов. Ярославль станет столицей Масленицы 2018