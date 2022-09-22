Культурные контакты. На Алтае обнаружили дерево возрастом 8 тысяч лет

Дерево возрастом восемь тысяч лет обнаружили ученые Алтайского и Кемеровского госуниверситетов на археологическом памятнике под названием Чумыш-Перекат в Залесовском районе Алтайского края.

Остатки кольев, шестов, являющихся элементами древнейшего на Алтае могильника, где хоронили людей в разные исторические периоды, были найдены в небольшой ямке одного из участков погребального комплекса.

Важно, что это остатки самого древнего дерева, которое сохранилось на этой территории в принципе, сообщил ТАСС профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ, доктор исторических наук Сергей Грушин. Предстоит провести исследования, чтобы определить породу этого дерева, которому около восьми тысяч лет.

Работы на памятнике алтайские и кемеровские ученые ведут уже пять полевых сезонов. За это время здесь было найдено порядка двадцати самых древних на Алтае захоронений, датированных шестым тысячелетием до нашей эры.

Два последних сезона принесли самые интересные находки: кроме древнейшего дерева, одни из самых древних скульптур в регионе — навершие кинжала в виде скульптурного изображения головы лося и обломок каменной рыбки. «Костяной кинжал» обнаружили в захоронении взрослого мужчины. А каменные рыбки эпохи неолита, по словам археолога, известны в Прибайкалье и Забайкалье. В Западной Сибири подобных находок до сих пор не было. Такие предметы, предположительно, использовались в качестве приманок в рыболовстве, либо как предметы культа, помогающие промыслу.

Археологи обнаружили на территории памятника Чумыш-Перекат могильники не связанных между собой периодов — место на мысе, который огибает река Чумыш, привлекло людей в силу своего расположения. Возраст захоронений — шестое тысячелетие до нашей эры — восьмой век нашей эры.

Это население охотников и рыболовов, на Алтае производящего хозяйства в этот период не было, что подтверждает и орудийный комплекс, найденный в погребениях, отметил Грушин. Захоронения располагались всего в 20-30 сантиметрах от современной поверхности. Вообще, удивительно, что они сохранились.

В самых древних захоронениях находились каменные орудия труда, костяные предметы и множество украшений из камня и кости — просверленные зубы животных, которые использовались в качестве подвесок и ожерелий. По словам Грушина, особый интерес представляет образ лося: промысловая охота на него сформировалась очень рано, а в эпоху неолита формировался его культ.

Материалы, обнаруженные на могильнике, очень важны для сибирской археологии, так как позволяют определить границы распространения неолитических традиций в Сибири. Такие культурные элементы, подчеркнул ученый, отмечаются в погребальной практике, предметах материальной культуры и искусства. По его словам, можно предполагать, что восемь тысяч лет назад существовали культурные контакты населения Алтая с восточными регионами, со среднесибирскими неолитическими культурами. Жители Алтая и Байкала перенимали друг у друга обычаи и традиции.