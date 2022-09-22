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Регионы > Кемерово

Лечение пострадавших. Регионы России предложили помощь в ликвидации последствий пожара в Кемерове

26 марта, 10:58
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Регионы России выражают соболезнования и предлагают помощь Кузбассу в реабилитации пострадавших и родных погибших при пожаре в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня», где по последним данным жертвами стали 53 человека. Слова поддержки семьям погибших высказал, в частности, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

«Это невосполнимая потеря для семьи каждого погибшего. Особую боль трагедии придает гибель детей. Хочу выразить искренние слова поддержки и сочувствия всем пострадавшим, а также родственникам тех, чья судьба пока остается неизвестной», — отметил полпред в своем соболезновании.

Губернатор Алтая Александр Карлин на оперативном совещании в правительстве региона предложил организовать оздоровление и реабилитацию в медицинских и санаторных учреждениях региона для пострадавших при пожаре в Кемерове, передает ТАСС.

«Я от имени всех жителей края направил моему коллеге Аману Тулееву телеграмму, в которой выразил наши искренние соболезнования и предложил любые меры помощи с нашей стороны, которые вытекают из сложившейся ситуации. Речь идет о возможности наших медучреждений, если в этом будет необходимость, в оздоровлении пострадавших в наших санаторных учреждениях края и любой другой помощи», — сказал Карлин.

Челябинские власти назвали трагедию общей болью всей страны, и сообщили, что «Челябинская область готова оказать всю необходимую помощь для ликвидации последствий пожара и лечения пострадавших».

Поддержку Кузбассу предложил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

«Готовы предоставить по запросу командования МЧС областных спасателей. Самое главное сейчас — это предусмотреть меры, чтобы подобные трагедии не повторялись», — сказал он.

Свои соболезнования Кемеровской области прислали губернаторы Омской и Амурской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского, Хабаровского и Приморского краев, Хакасии, Якутии, Забайкальского края, мэр Новосибирска.

С раннего утра жители Кемерова несут к зданию торгового центра цветы и свечи, передает ТАСС.

Поминовение погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» будут ежедневно проходить в крупных храмах Кемеровской епархии, сообщил благочинный первого Кемеровского округа протоиерей Александр Гусаков.

«По благословению митрополита Аристарха, сугубое поминовение будет совершаться во всех храмах Кемеровской епархии завтра, а также в Лазареву субботу — 31 марта, на девятый день — 2 апреля, а также на сороковой день — 3 мая. В больших храмах, где богослужения совершаются ежедневно, поминовения будут проводить каждый день», — сказал он.

Гусаков добавил, что православные священнослужители уже несут послушание в оперативном штабе, где утешают тех, кто потерял близких.

Священники окажут помощь семьям погибшим в организации отпеваний, погребений и поминовений.

«Социальный отдел епархии осуществляет дежурство и сбор информации о возможном оказании помощь пострадавшим и семьям погибших», — сказал он.

Как сообщила пресс-служба администрации Кемеровской области, региональный оператор муниципальных кинотеатров «Кузбасскино» отменил показы с 26 по 28 марта. Кроме того, на этой неделе во всех культурных учреждениях региона отменены развлекательные мероприятия.

Возгорание произошло накануне на четвертом, последнем, этаже торгового центра. По последним данным, жертвами пожара стали 53 человека. Более 40 обратились за медицинской помощью.

Автор

Олег Корин

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