Мгновенная отставка. Кемеровскую область возглавил вставший на колени Цивилев

Президент Владимир Путин принял отставку главы Кемеровской области Амана Тулеева и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона его заместителя Сергея Цивилева. Этот чиновник на митинге после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» сначала обвинил в пиаре Игоря Вострикова, у которого в огне погибла вся семья, а потом встал на колени перед жителями Кемерово.

Тулеев подал в отставку утром 1 апреля, объяснив, что не может больше возглавлять область с таким тяжелым моральным грузом — после пожара, в котором погибли 64 человека. Он руководил Кузбассом более 20 лет.

Отставка была принята почти мгновенно, сразу же указом президента Путина назначен врио региона. Через несколько минут ЦИК подтвердил дату выборов губернатора области — они пройдут 9 сентября.

Обращение Тулеева к жителям региона было опубликовано его пресс-службой на YouTube. Уходящий губернатор заявил, что после пожара в «Зимней вишне» «делал все что мог».

«Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», — сказал он.