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Регионы > Кемерово

Мгновенная отставка. Кемеровскую область возглавил вставший на колени Цивилев

01 апреля, 16:09
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Президент Владимир Путин принял отставку главы Кемеровской области Амана Тулеева и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона его заместителя Сергея Цивилева. Этот чиновник на митинге после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» сначала обвинил в пиаре Игоря Вострикова, у которого в огне погибла вся семья, а потом встал на колени перед жителями Кемерово.

Тулеев подал в отставку утром 1 апреля, объяснив, что не может больше возглавлять область с таким тяжелым моральным грузом — после пожара, в котором погибли 64 человека. Он руководил Кузбассом более 20 лет.

Отставка была принята почти мгновенно, сразу же указом президента Путина назначен врио региона. Через несколько минут ЦИК подтвердил дату выборов губернатора области — они пройдут 9 сентября.

Обращение Тулеева к жителям региона было опубликовано его пресс-службой на YouTube. Уходящий губернатор заявил, что после пожара в «Зимней вишне» «делал все что мог».

«Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», — сказал он.

Видео

После пожара в Кемерово Тулеев возмутил своим поведением многих россиян. Прежде всего тем, что не появился на месте трагедии и не вышел к собравшимся 27 марта на стихийный митинг кемеровчанам, требовавшим его отставки и правды о числе погибших. Кроме того, митинговавших родственников погибших Тулеев назвал «бузотерами», «раскачивающими ситуацию», а за трагедию извинился только перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. По официальным данным, жертвами этого ЧП стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Тулеев возглавлял Кемеровскую область с июля 1997 года, когда был назначен главой администрации региона. В октябре того же года он победил на выборах. Переизбирался он, каждый раз набирая не менее 93% голосов. Также его область стабильно обеспечивала высокие результаты на выборах для Владимира Путина и «Единой России». На мартовских выборах Путин получил в Кузбассе более 85%.

Сергей Цивилев стал заместителем Тулеева в начале марта нынешнего года. До этого он возглавлял угольную компанию «Колмар», базирующуюся в Якутии.

По данным РБК, Цивилеву принадлежит 70% компании «Колмар». Оставшиеся 30% принадлежат «Волга Груп» Геннадия Тимченко.

Никакой привязки к Кузбассу у Цивилева нет, сказал РБК обозреватель сибирской редакции «ФедералПресс» Сергей Спицын. Исключением в этом плане он назвал публикацию Цивилева в отраслевом кузбасском журнале, а также то, что бывший акционер «Колмара» Андрей Бокарев является совладельцем «УГМК-Холдинга», куда входит «Кузбассразрезуголь».

До назначения в администрацию Тулеева у Цивилева не было опыта административной работы в политике. Его считают не связанным с кузбасскими финансово-промышленными группами и элитами.

Автор

Олег Корин

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