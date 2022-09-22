Сроки экспертизы. Расследование трагедии в «Зимней вишне» займет несколько месяцев

На полное и объективное расследование пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» потребуется несколько месяцев. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время лекции студентам юридического факультета СБбГУ.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, Бастрыкин отметил, что следователи делают все возможное для обеспечения законных прав потерпевших и родственников жертв трагедии.

Однако для того, чтобы разобраться в причинах случившегося, нужно провести массу сложных экспертиз, пишет «Российская газета».

Во-первых строительную, чтобы определить, было ли пригодно здание для выполнения функций торгового центра. Во-вторых, финансово-экономическую для выяснения, достаточно ли сил и средств вкладывали собственники в безопасность «Зимней вишни». Наконец, судебно-правовой для оценки действий спасателей. Причем это далеко не весь перечень предстоящих проверок.

Только вчера СК получил заключения генетических экспертиз по погибшим при пожаре 25 марта. Выданы разрешения на захоронение 37 погибших. Всего же следователи насчитали 60 жертв трагедии. Возбуждено уголовное дело, обвиняемыми проходят восемь человек.