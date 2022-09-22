Комплекс состоит из семи зданий из кирпича и железобетона. Как пояснил представитель компании-подрядчика, после разборки каждого из зданий объем утилизированного вывозимого мусора составит от 28 тонн до 13 тысяч тонн. Разборка началась с бывшего здания сауны, состоящего из железобетонного каркаса и кирпича.

Строительный мусор будут вывозить 15-20-тонными КамАЗами на полигон. После разбора вспомогательных зданий подрядчик приступит непосредственно к аварийному, сообщает «Российская газета». Именно на его месте будет находиться ядро сквера, площадью около двух гектаров. Демонтировать предстоит и газовую котельную, и трансформаторную подстанцию (это будет сделано в последнюю очередь).

Представитель компании-подрядчика также пояснил, что работы с применением специальной техники планируется начать с демонтажа облицовки фасада, затем будут демонтированы железобетонные перекрытия, а после — колонны, ригели и балки. Доступ на территорию будет исключен.

Решение о сносе здания «Зимней вишни» было принято сразу после трагических событий 25 марта. Оно было принято потому, что здание находится в аварийном состоянии и не может эксплуатироваться, а во-вторых, потому что оно всегда будет ассоциироваться с произошедшей трагедией. И большинство жителей области — 60 процентов из более чем 400 тысяч голосовавших — высказались за строительство сквера. Решение о том, что будет в этом сквере — часовня или памятник — пока не принято. Но сквер однозначно построим в запланированный срок — к первому сентября, сообщил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

Работа с собственниками зданий проведена. С основным собственником — Кемеровским кондитерским комбинатом — достигнуто соглашение о безвозмездной передаче всех объектов, находящихся на территории ТРЦ, городу. Об этом также высказался ряд других собственников. А с остальными вопрос еще решается. На территории ТРЦ установлены две веб-камеры, так что жители области смогут наблюдать, как идет демонтаж и строительство сквера, в режиме онлайн.