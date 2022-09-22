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Регионы > Кострома

Профессиональные гулянья. В Костроме испекут гигантский кулич

10 апреля, 12:21
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Костромские хлебопеки в канун праздника Пасхи испекут гигантский кулич, которым угостят всех желающих, сообщает оргкомитет праздника.

В Пасхальное воскресенье в Костроме пройдут уличный праздник и ярмарка, где местные умельцы и фермеры представят свою продукцию, а детей прокатят на гироскутерах и электромобилях. Завершится праздник дегустацией кулича-гиганта, который испекут по спецзаказу.

Вес кулича — 150 килограммов, диаметр и высота — один метр. Кулич заказан на одном из костромских хлебозаводов, его изготовлением займутся сертифицированные мастера-профессионалы, а отведать сможет любой желающий, рассказала «Российской газете» представитель оргкомитета праздника Ольга Пирс.

Праздничные гулянья начнутся в полдень 16 апреля на площадке под открытым небом возле дома №13 разъезда 5-й километр в микрорайоне Якиманиха.

Устраивая праздник, костромичи учли печальный опыт соседей из Ярославля, где во время празднования Масленицы Роспотребнадзор запретил людям дегустировать гигантский блинчатый пирог, изготовленный местными жителями, не имевшими санитарных книжек. В результате испеченные ярославцами блины пришлось скормить собакам.

Автор

Олег Корин

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