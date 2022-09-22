Селфи с лосятами. Костромская ферма стала популярным маршрутом на майские праздники

Сумароковская лосеферма в Красносельском районе Костромской области стала одним из самых популярных маршрутов для путешествий на майские праздники. Подступы к заказнику, где одомашненных лосих доят и помогают им воспитывать потомство, заполонили вереницы экскурсионных автобусов из Москвы, Ярославля, Иванова, Владимира и автомобили индивидуальных туристов из многих других городов.

На лосеферме царит радостное оживление: длинные выходные совпали с сезоном отелов у лосих. Новорожденных малышей сразу после появления на свет забирают у матерей, и помещают в специальный загон, где доярки выкармливают их из соски, постепенно заменяя материнское молоко на другую еду, сообщает «Российская газета».

Отелы у лосих в этом году начались с 21 апреля. Сейчас в загоне уже десять новорожденных лосят, самому старшему из которых — всего восемь дней. Всего на попечении специалистов фермы находятся 18 лосих, каждая из которых обычно приносит одного-трех лосят, чаще всего двух.

Сразу после рождения на лосят надевают ошейники с именами. Имя лосенку выбирают на первую букву имени его матери. У мальчиков ошейники — красно-зеленые, у девочек — белые с оранжевыми полосками. Кормят малышей через каждые три-четыре часа. Чтобы посмотреть на крошечных лосят и сфотографироваться с ними, туристы выстраиваются в длинные очереди.

Чтобы отведать лосиного молока, необходимо приезжать на ферму в июне. Пока все молоко идет малышам. Лосиное молоко — продукт уникальный. Его жирность достигает 18 процентов, и оно очень полезно для поднятия иммунитета. В сутки лосиха дает около двух литров молока, это очень немного, а доится она только четыре месяца в году, вот почему такое молоко стоит достаточно дорого.

Цена лосиного молока составляет около 1000 рублей за литр. Ученые считают этот продукт целебным. Как только лосята переходят на самостоятельное питание, лосиное молоко отправляют в местный санаторий для лечения пациентов с заболеваниями желудка и для послеоперационного восстановления онкологических больных, а излишками угощают туристов.