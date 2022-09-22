Нерушимое братство по-президентски. В День ВДВ Краснодар оставили без фонтанов

Все городские фонтаны отключили во вторник, в день ВДВ, в Краснодаре в связи с профилактическими работами, сообщает мэрия столицы Кубани.
Причиной отключения являются плановые технические работы. Фонтаны необходимо почистить и проверить, как работает фонтанное оборудование. Планируется, что все необходимые профилактические работы будут выполнены в течение дня, сообщает департамент городского хозяйства и ТЭК.
Отключения фонтанов, как и в прошлом году, пришлись на день Воздушно-десантных войск. Традиционно одним из развлечений десантников в день ВДВ является купание в фонтанах.
В Краснодаре работают 11 основных муниципальных фонтанов и фонтанных комплексов.
Во вторник в кубанской столице стоит солнечная погода, температура воздуха плюс 35 градусов.
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск России с днем ВДВ, сообщила пресс-служба Кремля.
История «крылатой пехоты» писалась мужественными, сильными духом людьми — теми, кто готов к серьезным испытаниям и выполнению самых сложных задач, кто бережно хранит законы нерушимого боевого братства. Кто превыше всего ставит такие понятия, как верность Родине и служебному долгу.
Он подчеркнул важность того, что «нынешнее поколение десантников чтит патриотические, ратные традиции своих предшественников, делом доказывает справедливость легендарного девиза ВДВ “никто, кроме нас”, передает РИА Новости. Также президент выразил уверенность в том, что военный десант всегда будет “твердо стоять на страже национальных интересов и безопасности нашего государства”.