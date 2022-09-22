Нерушимое братство по-президентски. В День ВДВ Краснодар оставили без фонтанов

Все городские фонтаны отключили во вторник, в день ВДВ, в Краснодаре в связи с профилактическими работами, сообщает мэрия столицы Кубани.

Причиной отключения являются плановые технические работы. Фонтаны необходимо почистить и проверить, как работает фонтанное оборудование. Планируется, что все необходимые профилактические работы будут выполнены в течение дня, сообщает департамент городского хозяйства и ТЭК.

Отключения фонтанов, как и в прошлом году, пришлись на день Воздушно-десантных войск. Традиционно одним из развлечений десантников в день ВДВ является купание в фонтанах.

В Краснодаре работают 11 основных муниципальных фонтанов и фонтанных комплексов.

Во вторник в кубанской столице стоит солнечная погода, температура воздуха плюс 35 градусов.

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск России с днем ВДВ, сообщила пресс-служба Кремля.