Краснодарская инициатива. Штраф за отказ пропустить пешехода может вырасти до 5 тысяч рублей

Законодательное собрание Краснодарского края обратило внимание, что более половины происшествий с участием пешеходов происходят на пешеходных переходах, и внесли в Госдуму законопроект, повышающий штраф за отказ уступить дорогу пешеходу втрое — до 5 тысяч рублей.

Пешеходы — это самая большая категория участников дорожного движения и при этом самая незащищенная (особенно дети и граждане пожилого возраста), проектом федерального закона предлагается увеличить штраф за непредоставление преимуществ пешеходу с 1.500 рублей до 5.000 руб­лей, передает РИА Новости.

Региональные законодатели обосновывают свою инициативу тем, что нынешний штраф за нарушение правил проезда пешеходного перехода (1,5 тысячи рублей) несоизмерим с травмами, которые получают пешеходы в результате происшествий (сотрясения головного мозга, черепно-мозговые травмы, переломы рук и ног).

По данным статистики, которые приводятся в пояснительной записке, 38,9% всех дорожно-транспортных происшествий происходят с участием пешеходов. Более половины (51,4%) наездов на пешеходов в текущем году совершены в зоне действия пешеходных переходов. Так, в частности, в Краснодарском крае в 74 таких происшествиях 3 человека погибли и 75 были травмировны. Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, числа погибших и раненных в автоавариях людей за год составило 64,4%, 50% и 70,5% соответственно.