Сохранение духа. В краснодарских школах появятся казачьи классы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев постановил открыть казачьи классы во всех школах Кубани с 1 сентября. Об этом глава края сообщил на Совете атаманов Кубанского казачьего войска.
Казачат нужно воспитывать не акциями и парадами, а системно, считает губернатор. Они должны расти и как минимум с семи лет понимать, что они казаки, образование должно быть казачьим.
По словам вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды, в крае сейчас создано более 1 700 казачьих классов, в которых учится порядка 40 тысяч детей, передает ТАСС. Всего в реестре числятся 43 тыс. кубанских казаков, примерно десятая часть из них состоит на госслужбе.
Дети изучают культуру и традиции наших предков по конкретным программам. Если в каждой школе будет хотя бы один казачий класс, то мы не потеряем дух казачества, не прервется связь между прошлым и будущим.
Казаки занимаются охраной правопорядка, помогают охранять государственную границу и бороться с незаконным оборотом наркотиков, занимаются ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.