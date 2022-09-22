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Регионы > Краснодар

Ущерб от роста. В Краснодарском крае разрешат охоту на лебедей

20 января, 20:21
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Популяция лебедей и бакланов в Краснодарском крае выросла за десять лет в полтора раза. Если охота на баклана была разрешена два года назад, то на лебедя пока под запретом. В этом году власти региона после консультации с орнитологами намерены пересмотреть список охотничьих видов и разрешить отстрел этих птиц.

Лебедей и бакланов сейчас больше, чем нужно, рассказал на пресс-конференции в столице Кубани сообщил министр природных ресурсов Краснодарского края Сергей Еремин. Резко выросшая их численность наносит огромный ущерб кубанской природе. Бакланы в день съедают рыбы столько, сколько сами весят, а продукты их жизнедеятельности буквально выжигают всю зелень в местах гнездования. Например, дерево, которое облюбовали бакланы, через некоторое время умирает.

Оказывается, за последние десять лет на Кубани численность лебедей увеличилось на 40-50 процентов и продолжает неуклонно расти. Сейчас этих птиц набирается около 10 тысяч во время перелета. Лебедь-шипун очень агрессивен и вытесняет другие виды водоплавающих, пишет «Российская газета». Избыточная популяция, как считают специалисты, стала в этом году причиной вспышки птичьего гриппа на территории Апшеронского и Темрюкского районов края, где после новогодних праздников было обнаружено более 130 мертвых лебедей.

Количество бакланов за последнее десятилетие тоже выросло на 50-60 процентов, достигнув 50 тысяч. В регионе обитают три вида этих птиц — малый, большой и хохлатый бакланы. Причем только один из них (малый баклан) числится в Красной книге. Как оптимизировать эту численность, сейчас думают ученые. Один из предлагаемых методов — выборка яиц и птичьих гнезд.

Благодаря эффективному охотнадзору и комплексу мероприятий, численность целого ряда охотничьих животных на территории Краснодарского края существенно выросла, отметил Сергей Еремин. Так, численность фазанов с 2011 по 2016 год увеличилась с 58,5 тысячи особей до 147,2 тысячи, ондатры — с 26,7 тысячи до 64,1 тысячи, енотовидной собаки — с 5,3 тысячи до 7,3 тысячи, барсука — с 1,4 тысячи до 2,1 тысячи, косули — с 4,7 тысячи до 7,3 тысячи, благородного оленя — с 1,1 тысячи до 1,4 тысячи.

А вот кавказский кабан, кавказский олень, европейская косуля и некоторые виды уток остаются на грани исчезновения в Краснодарском крае. Беспокойство у экспертов вызывает резкое сокращение популяций пролетной казарки и серого гуся.

В Краснодарском крае в 2017 году возродят 600 гектаров леса. В нем будут выращивать необходимые Кубани деревья. В самое ближайшее время в Белореченском районе Кубани заработает питомник. Сейчас там уже высадили три тонны семян дуба и ореха. Здесь же появится и тепличный комплекс для круглогодичного выращивания саженцев.

Автор

Олег Корин

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